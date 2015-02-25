به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در خصوص پیروزی تیم پرسپولیس برابر لخویا قطر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: دیگر بهتر از این نمی‌شد. برای من شکل بازی پرسپولیس به تنهایی کافی بود تا لذت ببرم، چه رسد به حالا که در اولین بازی آسیایی تیم، سه گل زدیم. این بازی از هر جهت خوب بود، هم فوتبال خوب و حساب شده انجام دادیم و هم سه گل.

وی افزود: من بیشتر از همه از فوتبال بازیکنان لذت بردم. کار بی‌حساب و کتاب نداشتیم. جلوی حریف قدرتمندی هم به این نتیجه رسیدیم. لخویا اصلا تیم ضعیفی نبود. اتفاقا فوتبال بازی می‌کردند. روی دفاع متمرکز بودند و دل به ضد حمله داشتند اما فوتبال بازی می‌کردند. من اعتقاد دارم نه فقط آنها بلکه تمام آسیا از عملکرد پرسپولیس غافلگیرشد و بچه‌ها نشان دادند این تیم چه ظرفیت بالایی دارد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه با وجود انجام بازی‌هایی مثل دربی و همین بازی با لخویا هنوز بعضی توانایی فنی تیم و بازیکنان را باور ندارند، ادامه داد: بعضی که هدفی غیر از لطمه زدن ندارند. گروهی که این حرف را می‌زنند دنبال مخالفت کردن با پرسپولیس و ایجاد مشکل هستند. البته بعضی هم واقعا دلسوز هستند و شاید از سر نگرانی حرف‌هایی بزنند اما این به صلاح نیست. نه اینکه مشکلات و کمبود نداریم اما با غیرت و توانایی که در بچه‌ها و علم و دانایی که در کادرفنی وجود دارد پتانسیل این تیم خیلی بالا است.

وی اضافه کرد: همانطور که نباید با ایجاد توقعات بی‌حساب روی تیم فشار ایجاد کرد نباید روحیه تیم را هم خراب کرد. بازی‌هایی که گفتید نشان داد ما می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم و با این بازی که من از بچه‌ها دیدم اعتقاد پیدا کردم می‌توانند هر حریفی را شکست بدهند. این درست که ما در هفته‌های گذشته خوب نتیجه نگرفتیم اما واقعیت پرسپولیس نه آن بازی‌ها، بلکه همین بازی با لخویا یا بازی با استقلال بود. دست کم گرفتن پرسپولیس و این بچه‌ها، توهین به پرسپولیس است. ضمن آنکه از نظر فنی هم واقعیت غیر از این است.

خوردبین که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، افزود: درباره اینکه پرسپولیس در مصاف با حریف آسیایی به اندازه 6 بازی قبلی خود گل زد و آیا این اتفاق باعث دور شدن استرس و ایجاد اعتماد لازم خواهد شد، خاطرنشان کرد: ما باید عین گل‌ها را در چند تا از بازی‌های قبلی خودمان هم می‌زدیم.

وی ادامه داد: ببینید در بازی با صبا چند گل خراب شد. اگر دیروز هم این اتفاق روی می داد، الان کسی به بازی خوب پرسپولیس کاری نداشت. بازی ها را آنالیز کنند، می بینند پرسپولیس در بازی های قبلی هم اینطور بازی کرد. فوتبال روان انجام داد و بازیکنان بی دلیل به توپ ضربه نمی زدنند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: البته همیشه در این مواقع وقتی توپ گل نمی شود، اصطلاحا می‌گوئیم فقط بدشانسی است اما جدا از اینکه یک روزهایی هر کاری هم می‌کنید شرایط جور نمی‌شود. مساله اصلی ما در هفته‌های گذشته، استرس و شاید لطمه دیدن اعتماد بچه‌ها به خودشان و همبازیانشان بود. حالا با این گل‌هایی که زدیم و با حفظ همین روحیه و انگیزه از پس حریفان بر خواهیم آمد.

وی درباره بازی بعدی سرخپوشان و شرایط خاص سفر به تاشکند و بازی با بنیادکار که در اردوی امارات برابر سرخپوشان شکست خورد، یادآور شد: با توجه به سرمایی که در شهر تهران تجربه کردیم، فکر نمی‌کنم بچه‌ها دچار مشکل جدی شوند، هر چند می دانیم سرمای تاشکند شدیدتر است مساله اصلی این است که ما فریب آن بازی دوستانه را نمی‌خوریم. بنیادکار در آن روز چند ملی‌پوش خود را نداشت و قطعا در این مدت مثل ما تغییرات زیادی کرده‌اند.

خوردبین در پایان گفت: مساله دیگر خود ما هستیم اینکه با چه شرایطی وارد این بازی بشویم. بچه ها اگر مثل بازی با لخویا باشند، پیروزی در تاشکند هم محتمل است هر چند آنها نشان داده اند چه تیم قدرتمندی هستند و النصر را در خانه اش متوقف کردند.