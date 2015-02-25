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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۷

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور شرقی اروگوئه

پیام تبریک روحانی به رییس جمهور شرقی اروگوئه

رییس جمهوری در پیامی انتخاب « تاباره واسکز» را به عنوان رییس جمهوری شرقی اروگوئه به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات دوستانه میان دو کشور در ابعاد مختلف گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای تاباره واسکز

رییس جمهوری شرقی اروگوئه

مایلم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب جناب عالی به عنوان رییس جمهوری شرقی اروگوئه ابراز نمایم.
امیدوارم در پرتو عزم مشترک مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری شرقی اروگوئه، شاهد توسعه هر چه بیشتر مناسبات دوستانه میان دو کشور در ابعاد مختلف باشیم.
از خداوند متعال، سلامتی و موففقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت شرقی اروگوئه را مسالت دارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2506873

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