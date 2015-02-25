به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های نسف‌قارشی ازبکستان و تراکتورسازی ایران برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 2 بر یک تیم ازبکستانی به پایان رسید.

در این بازی که از گروه D و در ورزشگاه قارشی برگزار شد، لوسیانو ادینهو در دقیقه 32 گل برتری تیم تراکتورسازی در نیمه نخست را به ثمر رساند اما در نیمه دوم حملات تیم میزبان نتیجه داد تا آنها شکست را با پیروزی عوض کردند. ایلکوم شامرادوف (46) و مقصود کریموف (53) زننده گل‌های نسف‌قارشی در این دیدار بودند.

این دومین شکست نمایندگان ایران در این فصل لیگ قهرمانان آسیا بود. روز سه‌شنبه ابتدا تیم نفت ایران با نتیجه 2 بر یک مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داد اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 3 گل از سد لخویا قطر گذشت. امروز هم فولاد در خانه برابر السید قطر به تساوی بدون گل رضایت داد.

هفته نخست از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الهلال عربستان - لوکو موتیو ازبکستان

گروه D:

* الاهلی امارات - الاهلی عربستان