تکمیل طرحهای نیمه تمام عمر نوح می خواهد/نقص قوانین را رفع می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس با بیان اینکه بنده همواره مشوق استانداران برای انجام چنین اقداماتی در راستای فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری و معرفی ظرفیت ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده ام، عنوان کرد: باید این نگاه را به استان ها منتقل کنیم که تا زمانی که خودشان وارد صحنه اقتصاد نشوند، شاهد شکوفایی اقتصادی نخواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد را باید به دست مردم بسپاریم تا شاهد رقابت اقتصادی باشیم، افزود: ورود دولت ها به عرصه فعالیت های اقتصاد رقابت را از بین می برد و نمی گذارد شرایط و زمینه مناسب برای بخش خصوصی فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دوره هایی وضعیت اقتصادی در ایران روشن نبوده و یا نگاه درستی به این مقوله وجود نداشته و برخی اوقات نیز نگاه های نیمچه سوسیالیستی نسبت به اقتصاد در ایران وجود داشته است.

لاریجانی ادامه داد: در دوره هایی همچون دوره اخیر نیز شاهد آشفتگی هایی در اقتصاد بوده ایم که وضع اقتصاد به سامان نبود و تجربه تمامی این دوره ها به مسئولان این درس را داده که روش های گذشته نتایج مثبتی را به خصوص برای تولید و عمران کشور نداشته است و رویکردهای قبلی منسوخ شده است.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ سیاست هایی در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در این زمینه سیاست ها و قوانینی همانند اصل 44 وجود دارد و امسال نیز مجلس در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی قوانینی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار مصوب کرده است.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: رویکرد مجلس شورای اسلامی این است که بخش خصوصی فضای اصلی اقتصاد را به دست بگیرد.

لاریجانی با بیان اینکه برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و بسیج مدیران برای فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران در استان ها اقدامات تاثیرگذاری است، گفت: یکی از مواردی که ممکن است موانعی در این زمینه ایجاد کند مقررات و بخش نامه های دولتی و نقص قوانین است در هر دو مورد باید با رویکرد واقع بینانه به دنبال رفع آنها باشیم.

وی بیان داشت: مجلس در این زمینه با تغییر آئین نامه شرایط حضور نمایندگان بخش خصوصی را در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس فراهم کرده است تا در مواردی که نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد این مسائل و ایرادات به مجلس منتقل شود و ما نیز از رفع این مشکلات حمایت می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از مشکلات تولید در کشور را مربوط به تسهیلات بانکی دانست که بانک ها در این زمینه نقص هایی داشته اند و عنوان کرد: در بودجه سال آینده که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است طرح ها و مباحثی داشته ایم تا منابعی ایجاد شود که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند و بتوانند به تولید کمک کنند.

لاریجانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بودجه ها صرف پروژه های عمرانی کشور می شود، افزود: آن قدر پروژه در کشور کلنگ زده شده و هم اکنون نیمه تمام است که تکمیل همه آنها عمر نوح می خواهد و در مجلس این بحث مطرح شده که پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شوند تا شاهد تکمیل آنها باشیم.

وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص اقداماتی داشته که در حد 10 هزار میلیارد پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شوند که ما این رقم را کم می دانیم و باید با کمک بانک ها، بخش خصوصی را در تکمیل طرح های نیمه کاره بیشتر فعال کنیم که البته در سال 93 نیز دولت این اختیار را داشت اما برای سال آینده مجلس می تواند این مسئله را تکلیفی تر در نظر بگیرد تا زمینه کار به خوبی فراهم شود.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مشکلات و گره هایی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که باید با کمک هم از این مشکلات عبور کنیم و باید با یک اهتمام عمومی از بدنه مردم برای حضور در اقتصاد استفاده کرد.

لاریجانی یادآور شد: در زمینه قوانین ما تلاش می کنیم تا تضمین های لازم برای عدم ایجاد اختلال در فرآیند کارهای اقتصادی فراهم شود.