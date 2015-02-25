تالار دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نام دکتر بسکی نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، عصر چهارشنبه، در این مراسم گفت: در دهه های گذشته خسارت های زیادی به محیط زیست کشور و استان وارد شده و است و این تخریب ها باعث بروز مشکلات فراوان مانند خشک سالی و سیل شده است.

وی افزود: به منظور پاسداشت از خدماتغلام‌علی بسکی به عنوان نماد یک انسان طبیعت‌دوست، تالار اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه را به نام ایشان نام گذاری کردیم.

وی بیان کرد: علاوه بر محوطه سازمان مرکزی، در کلیه مراکز آموزشی درمانی گرگان نیز به صورت نمادین به نام وی یک نهال غرس می شود.

ریاحی تصریح کرد: درخت‌‌کاری اقدامی دینی و ماندگار است که باید برای حفظ و صیانت از آن تلاش شود.

وی با بیان این که در بیمارستان بسکی به ازای تولد هر نوزاد یک نهال تقدیم والدین‎شان می‎شود خواستار تداوم این کار آموزنده شد و گفت: شادابی و تلطیف محیط از آثار طبیعت است.

دکتر بسکی در سال 1345 بیمارستانی را در شهر گنبدکاووس تأسیس کرد اما در سال 1349 زندگی شهری را رها کرد و به مرور تبدیل به یک گیاه خوار کامل شد و زندگی خود را وقف دفاع از محیط زیست و تبلیغ گیاه خواری کرد.