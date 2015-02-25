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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۳۸

با حضور مسئولان گلستان/

تالار دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نام دکتر بسکی نامگذاری شد

تالار دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نام دکتر بسکی نامگذاری شد

گرگان- در مراسمی با حضور مسئولان گلستانی مراسم درختکاری و نام گذاری تالار اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نام دکتر بسکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، عصر چهارشنبه، در این مراسم گفت: در دهه های گذشته خسارت های زیادی به محیط زیست کشور و استان وارد شده و است و این تخریب ها باعث بروز مشکلات فراوان مانند خشک سالی و سیل شده است.

وی افزود: به منظور پاسداشت از خدماتغلام‌علی بسکی به عنوان نماد یک انسان طبیعت‌دوست، تالار اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه را به نام ایشان نام گذاری کردیم.

وی بیان کرد: علاوه بر محوطه سازمان مرکزی، در کلیه مراکز آموزشی درمانی گرگان نیز به صورت نمادین به نام وی یک نهال غرس می شود.

ریاحی تصریح کرد: درخت‌‌کاری اقدامی دینی و ماندگار است که باید برای حفظ و صیانت از آن تلاش شود.

وی با بیان این که در بیمارستان بسکی به ازای تولد هر نوزاد یک نهال تقدیم والدین‎شان می‎شود خواستار تداوم این کار آموزنده شد و گفت: شادابی و تلطیف محیط از آثار طبیعت است.

دکتر بسکی در سال 1345 بیمارستانی را در شهر گنبدکاووس تأسیس کرد اما در سال 1349 زندگی شهری را رها کرد و به مرور تبدیل به یک گیاه خوار کامل شد و زندگی خود را وقف دفاع از محیط زیست و تبلیغ گیاه خواری کرد.

کد مطلب 2506878

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