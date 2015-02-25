کاهش جرائم خشن در فارس چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح "مکنا" در کلانتری ۱۱ شیراز در جمع خبرنگاران تاکید کرد: در خصوص مباحث امنیتی فارس در مقایسه با وضعیت کشور دارای رتبه قابل قبولی در خصوص جرائم خشن است.

وی تصریح کرد: تلاش های انجام شده در فارس قابل تقدیر است و در این میان هماهنگی میان شورای تامین استان فارس در به دست آمدن این موفقیت تاثیر فراوان داشته است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: با توجه به روند افزایش اندک جرم در کشور برخی از استانها توانستند با برنامه ریزی مناسب این وضعیت را مهار کنند اما استان فارس در این خصوص کاهش جرائم را داشته است.

سردار ذوالفقاری در خصوص اجرایی شدن طرح "مکنا" نیز گفت: این طرح به منظور خوشایند سازی محیط و رسیدگی به مشکلات مراجعین به کلانتری ها در کشور مطرح شده که فارس به عنوان استان پیشرو در این خصوص مطرح است.

وی یادآور شد: طرح اصولی برای این کلانتری ها در نظر گرفته شده که از جمله آن ارتباط مستقیم این کلانتری با دادگستری و همچنین پایش تصویری که در صدور رای توسط قاضی بسیار تاثیر گذار است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تاکید کرد: این طرح در ۱۰۰ کلانتری استان فارس اجرایی شده است.

سردار ذوالفقاری در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص برنامه ریزی های امنیتی و ترافیکی برای ایام عید نیز گفت: برنامه ریزی در سطح ملی انجام و دستور العمل های مناسب نیز صادر شد.

وی یادآور شد: در ایام نوروز قرارگاه هایی در شهرستانها و شهرها ایجاد می شود که وظیفه برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات امنیتی و ترافیکی شهروندان را بر عهده دارد.