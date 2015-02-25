مقام معظم رهبری معلم بصیرت است/ سران فتنه مردم را فریب دادند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عصر چهارشنبه در همایش بصیرت سیاسی در پرتو اصولگرایی در بوشهر اظهار داشت: انسان با بصیرت علاوه بر ظاهر میتواند باطن را نیز تشخیص دهد و میتواند پنجههای آهنین را از درون دستکش مخملی تشخیص دهد و محدوده تشخیصش مربوط به الان نیست و بی حافظه و کم حافظه هم نیست.
وی با بیان اینکه افراد با بصیرت ادعاها را در کنار هم گذاشته و تصمیمگیری میکنند، افزود: افراد با بصیرت منفعت پایدار را به منفعت گذرای نزدیک ترجیح میدهد و رجال را به حق میشناسد نه حق را با رجال.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه افراد با بصیرت گول تبلیغات را نمیخورد و به واکنش دشمن حساس است، اضافه کرد: رهبری پس از اظهار همراهی اوباما فرمودند که ما دستهای آهنین را از زیر دستکش مخملی میبینیم و این موضوع بیانگر درک صحیح رهبری از عمل آنها بود و از روی حرفهایشان فریب نمیخورند.
اسلام هنوز هم از بیبصیرتی در جنگ صفین ضربه میخورد
وی با بیان اینکه طلحه و زبیر یکی از نمونههای انسانهای بی بصیرت هستند که در رکاب پیغمبر شمشیر زدند اما بعد در اثر بیبصیرتی در مقابل علی(ع) ایستادند، بیان داشت: در جنگ صفین اگر چند ساعت خوارج از خود بصیرت نشان میدادند، علی(ع) و مالک اشتر به پیروزی میرسیدند.
حداد عادل با بیان اینکه اسلام هنوز هم از بیبصیرتی در جنگ صفین دارد ضربه میخورد، تاکید کرد: با تبلیغاتی که در شام بر علیه حضرت علی(ع) صورت گرفته بود، بعد از شهادت ایشان در مسجد کوفه وقتی خبر به شام رسید، شامیان گفتد مگر علی نماز هم میخوانده است؟
وی ادامه داد: در دوران مشروطیت نیز بی بصیرتی باعث شد تا هنگام اعدام یک روحانی پای چوبه دار مردم کف بزنند و این مشروطیت زمینهای شد که قلدری مانند رضاخان به حکومت رسید و مردم به دوره قاجار رحمت فرستادند.
داعش گنجی گرانبها برای اسرائیل است
این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی داعش را گنجی گرانبها برای اسرائیل دانست و تصریح کرد: امروز عدهای از افغانستان، پاکستان، چچن، سومالی با ریش بلند برای جهاد به سوریه میروند و مسلمانان را میکشند و به عنوان اینکه به سرزمین جهاد میرویم کشتار راه میاندازند و اسرائیل نیز در تاریکی نشسته و روشنایی را تماشا میکند.
وی فتنه ۸۸ را نمونه دیگری از بصیرت و بی بصیرتی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: افرادی برای دستیابی به قدرت نظام اسلامی را متهم به تقلب کردند و سند به دستان دشمنان قسم خورده نظام دادند و افرادی نیز با بیان اینکه اینها رئیس مجلس و نخستوزیر بودهاند فریب آنها را خوردند.
حداد عادل با بیان اینکه ایمان و دوری از هوای نفس ریشه بصیرت است و حرامخواری مانع بصیرت است، تصریح کرد: فتنه و بصیرت دو روی یک سکهاند؛ بصیرت چراغ راه مومن برای عبور از فتنه است.
مقام معظم رهبری معلم بصیرت است
وی وضعیت کنونی کشور را نتیجه بصیرت امام، شهدا و رهبری دانست و با بیان اینکه مقام معظم رهبری معلم بصیرت است، تاکید کرد: با این بصیرت به استقلال رسیدیم و هر چند در ابتدای انقلاب و دوران جنگ به سیم خاردار هم محتاج بودیم ولی هم اکنون ارتش و سپاه و قوای مختلف ما دارای اقتداری عظیم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان از بیداری اسلامی میترسند، تاکید کرد: دشمنان تلاش دارند تا بیداری مسلمانان را خاموش کنند و جنگ اقتصادی را به راه انداختهاند و این تحریمها ادامه جنگ نظامی انها است.
امروز باید در برابر جنگ اقتصادی دشمن بایستیم
وی به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: باید امروز هم در برابر جنگ اقتصادی دشمن بایستیم و این همان انتظاری است که رهبری با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی دارند.
حداد عادل ایمان به خدا، وحدت مردم و اطاعت از رهبری را به عنوان رمز پیروزی نظام اسلامی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: دشمنان برای ایجاد اختلاف هزاران برنامه را ایجاد میکنند و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی از ترفندهای جدید آنها است.
وی تاکید کرد: دشمنان برای ایجاد اختلاف بین مردم و رهبری نیز برنامهریزی گستردهای دارند و منش اصولگرایی این است که با وحدت و انسجام مقابل آنها بایستیم و همواره پشت سر رهبری حرکت کنیم.
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