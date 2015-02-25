  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۳

فرماندار جدید تایباد منصوب شد

فرماندار جدید تایباد منصوب شد

مشهد- فرماندار جدید شهرستان تایباد طی حکمی از سوی وزیر کشو ر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی وزیر کشور «حسین شرافتی راد» به عنوان  فرماندار جدید شهرستان تایباد منصوب شد.

در این حکم با امضای رحمان فضلی خطاب به حسین شرافتی نوشته شده است: بنا بر پیشنهاد استاندار خراسان رضوی، به سمت فرماندار شهرستان تایباد منصوب می شوید لذا امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید، پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) موفق باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد در کارنامه کاری خود سمت فرماندار ی شهرستان قائن را دارد.

کد مطلب 2506885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها