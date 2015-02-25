فرماندار جدید تایباد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی وزیر کشور «حسین شرافتی راد» به عنوان فرماندار جدید شهرستان تایباد منصوب شد.

در این حکم با امضای رحمان فضلی خطاب به حسین شرافتی نوشته شده است: بنا بر پیشنهاد استاندار خراسان رضوی، به سمت فرماندار شهرستان تایباد منصوب می شوید لذا امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید، پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) موفق باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد در کارنامه کاری خود سمت فرماندار ی شهرستان قائن را دارد.