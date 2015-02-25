تیم والیبال جواهری گنبدکاووس از صعود به دور بعدی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در دور برگشت مرحله حذفی لیگ برتر والیبال، تیم های جواهری گنبدکاووس و شهرداری ارومیه در سالن المپیک شهر گنبد به مصاف هم رفتند و درحالی که تیم میزبان از حمایت پرشور هواداران بهره مند بود، نتیجه را واگذار کرد.

در این بازی که کیوان عابدزاده و وحید پورکاشیان قضاوت و محمدحسین شفقی نظارت آن را بر عهده داشتند، تیم شهرداری ارومیه با حساب سه بر یک به پیروزی رسید.

نماینده ارومیه دست های اول، دوم و چهارم بازی را به ترتیب با نتیجه 25 بر 13، 25 بر 20 و 25 بر 21 به پیروزی دست یافت اما دست سوم را با نتیجه 25 بر 14 مغلوب تیم میزبان شد.

شهرداری ارومیه با توجه به کسب پیروزی سه بر صفر در بازی رفت، راهی مرحله نیمه نهایی شد.

تیم جواهری گنبدکاووس در مرحله گروهی رقابت ها در گروه الف قرار داشت و با کسب 20 امتیاز در مکان چهارم جدول قرار گرفته بود. همچنین تعاون، دیگر تیم گنبدی حاضر در این گروه با کسب 10 امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت و نتوانست از گروه خود صعود کند.

نکته جالب آنکه در این مرحله، هر سه تیم پیکان تهران، میزان خراسان رضوی و شهرداری تبریز که در دور مقدماتی با تیم جواهری هم گروه بودند، با پیروزی برابر حریفان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.