به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسكوچیچ عصر امروز پس از توقف تیمش در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در برابر السد قطر در نشست خبری پایان بازی اظهار كرد: با توجه به اتفاقاتی كه امروز در جریان این بازی رخ داد از نتیجه تساوی بدون گل رضایت كافی دارم.

وی افزود: خوشبختانه در نیمه اول، بازیكنان فولاد تمام دستورات تاكتیكی من را به خوبی در زمین مسابقه پیاده كردند ولی متاسفانه بازی خوب ما در نیمه اول گلی را در بر نداشت.

اسكوچیچ ادامه داد: همانگونه كه قبلا هم اعلام كرده بودم؛ تیم السد به عنوان حریف امروز ما دارای مهره های ارزشمندی بود و بازی كردن در برابر چنین تیمی بی شك تمركز بالایی لازم داشت به همین دلیل وقتی در دقیقه ۷۰ مسابقه، مهدی بدرلو از زمین اخراج شد بازی از مسیر طبیعی خود خارج شد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در خصوص لزوم جذب بازیكن از سوی فولاد عنوان كرد: هر كس پیشنهادی در این خصوص دارد به من بدهد كه چگونه در این شرایط كه قوانین اجازه نمی دهد من برای فولاد بازیكن جذب كنم. در هیچ لیگی نمی توان هر وقت دوست داشتید بازیكن خرید و ما از این موضوع باید تبعیت كنیم.

اسكوچیچ در خصوص السد قطر نیز گفت: تیم حریف بسیار پرقدرت بود و از لحاظ فیزیكی بازی كردن با این تیم بسیار سخت است. حتی در بین دو نیمه به همكاران خود گفتم بازی كردن در نیمه دوم در برابر این تیم بسیار سخت است.

وی در خصوص عملكرد داور بازی در این دیدار نیز گفت: امروز قضاوت بازی من را یاد دوران كودكی خود و تماشای كارتون تام و جری انداخت!

اسكوچیچ ادامه داد: با توجه به روندی كه بازی برای ما داشت نتیجه را بسیار طبیعی دیدم و اصولا از سوی دو تیم یك بازی منصفانه و حرفه ای به نماش گذاشته شد. البته امروز هواداران به رغم نداشتن گل، یك بازی زیبا را مشاهده كردند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: اتفاقاتی در این بازی رخ داد كه یك بازی آرام و با كیفیت را تبدیل به یك بازی خشن كرد زیرا داور این دیدار، زیاد از كارت های خود استفاده می كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.