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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۹

احمدی گل سفیدی خبرداد:

ارسال ۲۵۰ مقاله به سومین همایش ملی شیمی در دانشگاه آزاد گرگان

ارسال ۲۵۰ مقاله به سومین همایش ملی شیمی در دانشگاه آزاد گرگان

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از ارسال ۲۵۰ مقاله به سومین همایش ملی شیمی در دانشگاه آزاد گرگان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار احمدی گل سفیدی، عصر چهارشنبه، در این همایش با بیان این که این همایش ملی شیمی تا ۷ اسفند در گرگان ادامه دارد، گفت: ۲۵۰ مقاله طی ۹ ماه به دبیر خانه سومین همایش ملی شیمی ارسال شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۸۰ مقاله به صورت پوستر و ۲۰ مقاله در روزهای ۶ و ۷ اسفند ماه به صورت سخنرانی ارائه می‌شود.

وی با بیان این که شیمی کاربردی، محض، تجزیه، آلی، فیتو شیمی، شیمی دارویی، شیمی محیط زیست،بیوشیمی و بیوفیزیک را از محورهای این همایش است، تصریح کرد: مقالات ارائه شده شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس،تبریز، مازندران، مشهد، اصفهان، شیراز و بندرعباس می شود.

احمدی گل سفیدی از پذیر مقالات مرتبط با  برای تبدیل علم به ثروت خبرداد و گفت: این مقالات با استقبال همایش رو به رو شده در آینده در عرصه صنعتی کشور اجرا می شود.

کد مطلب 2506891

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