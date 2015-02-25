نشست «روابط ایران و چین در دوره روحانی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر «مهدی صفری» سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در چین و دکتر «کیهان برزگر» رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با هدف بررسی عوامل موثر در روابط دو جانبه ایران و چین و آینده این مناسبات برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر برزگر طی سخنانی چین را حائز جایگاهی ویژه برای ایران دانست و گفت مناسبات دو کشور متاثر از مولفه های مختلفی از جمله منافع ملی، سیاست های منطقه ای و نیز مذاکرات هسته ای است.

در ادامه این نشست دکتر صفری با ارائه تاریخچه ای از وضعیت گذشته و حال چین، به بررسی شرایط کنونی و اهداف پیش روی حزب حاکم این کشور پرداخت.