عرصه صادرات بدون اتکا به درآمدهای نفتی می تواند خود را اداره کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی عصر چهارشنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری در هرمزگان با بیان اینکه عرصه صادرات می تواند بدون اتکا به درآمدهای نفتی خود را اداره کند، گفت: در 10 ماهه نخست امسال ۴۶.۳میلیارد دلار صادرات و ۴۸.۲۵میلیارد دلار میزان واردات غیر نفتی کشور بوده است.

ابویی مهریزی افزود : در 10 ماهه ابتدای امسال رشد واردات ۱۲.۳درصد و رشد صادرات 22 درصد بوده است.

وی میزان تورم طی یکسال از بهمن ماه سال گذشته تا کنون را ۱۵.۲درصد در کل و نقطه به نقطه را ۱۴.۴درصد اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه ترکیب واردات و مدیریت درآمدی و ارزی کشور باید در راستای منافع بیشتر باشد، اظهار داشت: درترکیب 10 ماهه نخست سال جاری در زمینه واردات مواد اولیه و کالای سرمایه ای شاهد رشد بوده ایم که عمده آن تجهیزات و ماشین آلاتی بوده که تولید داخل نداشته ایم و این در حالی است که در زمینه واردات کالاهای مصرفی کاهش داشته ایم.

ابویی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نباید تنها به صورت شعار در جلسات و سمینارها گفته شود بلکه برنامه ای اجرایی و عملیاتی است، تصریح کرد: در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشابه سایر دستگاه ها، برنامه های اجرایی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که نقشه راه و دراز مدت است، تدوین و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است.

وی از تدوین نهایی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و بیان داشت: توسعه جامعه متوازن ، مستمر و معطوف به رفاه سرافرازانه ملت ایران نقشه راه و برنامه استراتژیک سیاستگذاران است.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت با سهم 38 درصدی تولید ناخالص داخلی به جایگاه خود واقف است، عنوان کرد: برنامه ریزی ها و تلاش ها باید منتج به قوام و دوان نظام اقتصادی و ارز آوری شود.

ابویی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از اهم الزامات و نیازمندی های توسعه همه جانبه ، وجود و دسترسی به آب و خاک و سرمایه انسانی ، سرمایه مالی و..است .

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت توسعه استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت: مشارکت در طراحی و توسعه سواحل مکران در بخش استانی، توسعه صنایع دریایی، سرمایه گذاری در بخش توسعه بخشی ساحل به خصوص سواحل جاسک، طراحی و اجرای مجتمع های اقتصادی آب شیرین کن و انتقال آب به درون کشور، تکمیل زنجیره فولاد جهت تولید 10 میلیون تن، فعال سازی یکی از جزایر برای اجرای زیر ساخت بانکی و ایجاد واحد های پتروشیمی از جمله این طرح هاست.