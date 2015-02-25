کمپ های نوروزی در روستاهای گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی، شامگاه چهارشنبه، در نشست با دهیاران خواستار برنامه ریزی برای استقبال از نوروز شد و گفت: در سال گذشته فعالیت های روستایی مناسبی انجام شده است.

وی از راه اندازی کمپ های نوروزی در روستاها خبرداد و افزود:در این کمپ ها معرفی اداب و سنن مردم استان انجام می شود و البته به دنبال کسب درآمد از طرفین کمپ ها برای روستائیان نیز هستیم.

وی بیان کرد: درآمد پایدار باعث توسعه روستا و همچنین جلوگیری از مهاجرت می شود.

سمیعی گفت: در این رابطه دولت طرحی برای مشارکت روستائیان در فعالیت های اقتصادی در نظر دارد به این صورت که سه برابر میزان مشارکت روستائیان دولت تسهیلات کم بهره با یک سال تنفس و بازپرداخت 7 ساله اعطا می کند

وی خاطرنشان کرد: یقیناً چرخه اداری آن از سایر تسهیلات کوتاه تر است و در عین حال سهمیه ای هم برای استان ها مشخص نشده است.

سمیعی افزود: اقدامات اولیه مربوط به راه اندازی سایت دانش بومی صورت گرفته و یقیناً ارائه این دانش و استفاده از آن کمک فراوانی به اقتصاد روستایی استان خواهد کرد.