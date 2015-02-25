لزوم اقدام اضطراری برای رفع مشکل کم آبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سالن شماره دو استانداری مازندران با بیان اینکه آب منطقه ای و دیگر دستگاههای مرتبط با آن باید برنامه های کوتاه مدتی در خصوص مشکلات آبی استان ارائه دهند.

وی از رسانه ملی و رسانه های مکتوب و نوشتاری خواستار اطلاع رسانی در جامعه شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه آب منطقه ای باید در خصوص برنامه های خود اطلاع رسانی کنند، گفت: باید در خصوص مشکلات آب و مسائل پیرامون آن اطلاع رسانی های صورت گیرد و با تغییر زمان کشت، خزانه و کاشت می توانید در مدیریت کمک بزرگی کنید.

تشکیل شورای حفاظت از منابع آب

همچنین معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اشاره به تشکیل شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان ها، گفت: باید تشکیل شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان ها در دستورکار مسئولان قرار گیرد.

علی احسانی همچنین به تاسیس دادگاه و شعب خاص در دادگستری در خصوص شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان های استان تاکید و بیان کرد: باید فرهنگ سازی مصرف در جامعه نهادینه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ضرورت و دلایل تشکیل شورای حفاظت از منابع آب توسط هیات وزیران را ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب عنوان کرد و گفت: بروز خشکسالی های مستمر، اهمیت روزافزون آب در توسعه پایدار کشور، افزایش مصرف و کاهش سرانه، روند رو به تخریب منابع و مجاری آب، آلودگی منابع آب و حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی دلایل رویکرد تشکیل این شوراست.

محمد ابراهیم یخکشی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران، اظهارداشت: ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در ۱۱ ماده تعاریف، نهادینه کردن مدیریت تقاضا توسط وزارت جهاد کشاورزی و نیرو، انجام مطالعات مورد نیاز برای تشخیص دشت های ممنوعه بحرانی، ممنوعه و آزاد، راهکارهای تعادل بخشی برای هر کدام از دشت های ماده ۳ نیرو، تشکیل شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی در هر استان، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری برای هریک از دشت ها توسط وزارت جهاد کشاورزی، ارائه ساختار مدیریت حوزه های آبریز و ساز و کار اجرایی است.

وی بیان کرد: وزارت نیرو موظف با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به تهیه برنامه بهره برداری از آب زیرزمینی را با محلوظ نمودن کلیه ظرفیت های آب برای مصارف کشاورزی اقدام کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران دستورالعمل اجرای شورای حفاظت از منابع آب را ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظام­مند بودن حفاظت و بهره برداری از منابع آب در جهت توسعه پایدار و در راستای به تعادل رساندن منابع و مصارف آب عنوان کرد.

یخکشی وظایف شورای حفاظت از منابع آب را تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی چگونگی حفاظت کمی و کیفی از منابع آب شامل اولویت بندی و نحوه اجرای احکام صادره از دادگاهها و ابلاغ آن به شورای حفاظت منابع آب شهرستان و نظارت بر عملکرد شورای شهرستانها، تصویب برنامه اجرایی شورای حفاظت منابع آب شهرستان، تایید اولویت و زمانبندی اجرای احکام صادره در زمینه تخلفات منابع آب شامل انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز، تغییر نوع مصرف و جلوگیری از آلودگی منابع تصویب برنامه تنظیمی شورای حفاظت منابع آب شهرستان اعلام کرد.

وی اطلاع رسانی عمومی پیرامون مسائل، مشکلات و راهکارهای حفاظت و بهره برداری از منابع آب و استفاده بهینه از آنها، تدوین دستورالعمل اجرایی، نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی، سیاسی، قضایی و انتظامی استان و شهرستان در رابطه با برخورد تخلفات کلی منابع آب سطحی و زیرزمینی، تهیه شرح وظایف یگان ویژه آب در شهرستانها، ایجاد هماهنگی در جهت تاسیس دادگاه یا شعب خاص آب در ادارات دادگستری شهرستانهاایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاههای اجرایی، سیاسی، قضایی، انتظامی به منظور حفظ و حراست کمی و کیفی منابع آب را از دیگر اهداف برشمرد.

یخکشی، ایجاد هماهنگی به منظور قطع برق مشترکینی که از منابع آب سطحی و زیرزمینی به صورت غیرمجاز برداشت می نمایند، ایجاد هماهنگی به منظور عدم تحویل خدمات و تسهیلات (از قبیل: وام، کود، بذر، سم و ...) به برداشت کنندگان غیرمجاز آب و همچنین کشت و برداشت آب بیش از میزان قید شده در متن قرارداد با شرکت های آب منطقه ای و شرکتهای بهره برداری، ایجاد هماهنگی لازم به منظور پیگیری قانونی درباره متخلفین برداشت غیرمجاز آب، آلوده کنندگان منابع آب سطحی و تخریب کنندگان تاسیسات آبی و ... عنوان کرد.

وی همچنین وظایف شورای حفاظت منابع آب در شهرستان را اولویت بندی و تعیین زمان اجرای احکام قضایی صادره که توسط امور آب شهرستان اخذ و به شورا ارائه می گردد، بر اساس اولویت های فنی و مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای حفاظت منابع آب استان، ایجاد هماهنگی لازم به منظور اجرایی نمودن احکام قضایی صادره بین دستگاههای دولتی، قضایی و انتظامی شهرستان، تامین امنیت محل اجرای حکم از قبیل پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز، دارای اضافه برداشت و سایر تخلفات انجام شده در اجرای احکام توسط نیروی انتظامی، عدم تحویل خدمات و تسهیلات (ازقبیل: وام، کود، سم و ...) به صاحبان چاههای غیرمجاز و مجاز دارای اضافه برداشت توسط سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی بیان کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، قطع برق چاههای کشاورزی غیرمجاز و چاههای مجاز دارای اضافه برداشت توسط شرکت توزیع برق، عدم تحویل سوخت به صاحبان چاههای غیرمجاز و چاههای دارای اضافه برداشت توسط شرکت فراورده های نفتی عنوان کرد.

یخکشی دلایل عدم تشکیل این شورا را مسائل استان در حوزه منابع آب در مقایسه با سایر استانها متنوع و متفاوت است و علاوه برآب زیرزمینی، مباحث آبهای سطحی و رودخانه ها و حفاظت كیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، حفظ تأسیسات آبی و آببندانها، حفظ محیط های رودخانه ایی نیز از نظر كیفی برای شیلات و محیط زیست، مباحث حریم و بستر رودخانه ها و برداشت مسائل رودخانه ایی را شامل می شود.

وی از دیگر دلایل عدم تشکیل شورا را كاهش برداشت از مصالح بستر رودخانه ها و در نتیجه حفظ تأسیسات آبی و رودخانه ای، طرح مباحث كیفیت آب رودخانه ها و تهیه برنامه حفظ محیط زیست (رودخانه ایی) به ویژه برای تكثیر طبیعی ماهیان، طرح مباحث آب زیرزمینی و سازو کار برخورد با خاطیان برداشت از آب زیرزمینی و حفاران غیرمجاز، طرح مباحث آببندانها (ذخایر کوچک آبهای سطحی در دشتها) و تهیه سازو كار حفظ ، بهره برداری و نیز خاطیان این تأسیسات عنوان کرد.

وی تصریح کرد: همچنین با تشكیل كمیته منابع آب حفظ حقوق بیت المال با ریاست آب منطقه ای و با حضور همه دستگاههای عضو از جمله نماینده دادستانی و همه دستگاههای عضو، مباحث آب در شورا مطرح و تصمیم گیری می شود.

چالشهای منابع آبهای زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران برداشت اضافی تر از میزان تجدید پذیر و افت سطح آب در برخی مناطق بویژه بهشهر و گلوگاه را از چالش های موجود در آب زیر زمینی عنوان کرد.

یخکشی همچنین نصب کنتور حجمی در چاه های غیرمجاز را بصورت مکانیکی و هوشمند را یکی از روش های عملیاتی جلوگیری از برداشت اضافی دانست و افزود: جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، مسدودسازی چاه های غیر مجازو یا تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، اعمال مدیریت مصرف – کشت های ساز وگار با منابع آب هر منطقه (الگوی کشت)، مدیریت کم آبیاری، از دیگر راه حل هاست.

وی برنامه عملیاتی سال جاری را سوخت چاهها، برقدار کردن چاهها، نصب کنتور، حفاران غیرمجاز انطباق کشت با پروانه و پرورش ماهی با آب زیرزمینی اعلام کرد.