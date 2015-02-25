به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در حاشیه مراسم ختم فرزند آیت‌الله خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارید به طور مستقل وارد انتخابات آتی مجلس دهم شوید یا خیر؟ اظهار کرد: قصد نداریم به‌طور مستقل بیاییم و در چارچوب مجموعه اصلاح‌طلبان وارد انتخابات خواهیم شد.

وی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته و جلسات مشترک با اصلاح‌طلبان درباره ارائه لیست مشترک میان کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان افزود: امروز جلساتمان بیشتر از دیدارهایمان بوده است و قطعا به لیست مشترک می‌رسیم؛ البته باید بگویم که امروز به این لیست مشترک رسیده‌ایم.

مرعشی همچنین تاکید کرد: برای اصولگرایان هم دعا کنید که با یکدیگر برای انتخابات آتی به لیستی مشترک برسند.