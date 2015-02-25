  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۳۳

مرعشی در جمع خبرنگاران:

اصلاح‌طلبان به لیست مشترک انتخاباتی رسیده‌اند

اصلاح‌طلبان به لیست مشترک انتخاباتی رسیده‌اند

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: قصد نداریم به طور مستقل وارد انتخابات شویم بلکه در چارچوب مجموعه اصلاح طلبان وارد انتخابات خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در حاشیه مراسم ختم فرزند آیت‌الله خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارید به طور مستقل وارد انتخابات آتی مجلس دهم شوید یا خیر؟ اظهار کرد: قصد نداریم به‌طور مستقل بیاییم و در چارچوب مجموعه اصلاح‌طلبان وارد انتخابات خواهیم شد.

وی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته و جلسات مشترک با اصلاح‌طلبان درباره ارائه لیست مشترک میان کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان افزود: امروز جلساتمان بیشتر از دیدارهایمان بوده است و قطعا به لیست مشترک می‌رسیم؛ البته باید بگویم که امروز به این لیست مشترک رسیده‌ایم.

مرعشی همچنین تاکید کرد: برای اصولگرایان هم دعا کنید که با یکدیگر برای انتخابات آتی به لیستی مشترک برسند.

کد مطلب 2506901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها