فرمانداری طبس طرح جامع مدرسه امداد و نجات را ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخساز عصر چهارشنبه درحاشیه بازدید از دومین المپیاد امداد و نجات کشور و در دیدار با فرماندار طبس و نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: افراد در جمعیت هلال احمر باید بدون موضع گیری از درون، تحلیلگر و منتقد باشند و پس از وقوع حوادث و حضور در سوانح با مستند سازی درست از تجربیات مفید یکدیگر برای بهبود وضعیت امداد موثر عمل کنند.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر ایثاگری این بزرگوار را در تمام حوادث سرلوحه کار خود قرار می دهند.

سرپرست سازمان امداد و نجات کشور با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در کنار سایر ارگان‌های متولی همچون پلیس راهور و اورژانس به یاری آسیب دیدگان حوادث می شتابد، افزود: هم اکنون ۵۳ هزار امدادگر با درجات مختلف در سطح کشور به عضویت سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درآمده اند.

چرخساز افزود: نگاه دانش محور با رویکرد علمی سرلوحه فعالیت‌های سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر است به گونه ای که در این راستا برنامه های سازمانی باید نظام مند اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه دومین المپیاد امداد و نجات در سطح عالی در شهرستان طبس برگزار شده است، گفت: مدیران شهرستان طبس در برگزاری هرچه بهتر این المپیاد بیشترین همکاری را با ما داشته اند.

سرپرست سازمان امداد و نجات کشور، خراسان جنوبی را دومین استان پهناور کشور دانست و بیان کرد: این استان از جمله استان های حادثه خیز کشور است که امدادگران این استان با کوشش فراوان برای پوشش امدادی منطقه تلاش می کنند.

چرخساز ادامه داد: هرچه بتوانیم زیر ساخت های امدادی را در استان های حادثه خیز افزایش دهیم در زمینه امداد رسانی به موقع خیالمان راحت تر است.

وی در خصوص درخواست فرماندار شهرستان طبس مبنی بر احداث مدرسه امداد و نجات در این شهرستان گفت: زیر ساخت های راه اندازی این مدرسه در دانشگاه آزاد این شهرستان وجود دارد که ما نیز از احداث این مدرسه استقبال می کنیم.

سرپرست سازمان امداد و نجات کشور اضافه کرد:اگر در زمینه احداث این مدرسه فرمانداری طبس با کمبود اعتبار مواجه بود ما نیز در زمینه تامین اعتبار کمک خواهیم کرد.

چرخساز با بیان اینکه احداث مدرسه امداد و نجات نیازمند طرح کارشناسی است، گفت: مدرسه امداد و نجات در این شهرستان باید با رویکرد بین المللی احداث و دارای اصول علمی باشد.

وی از فرماندار طبس درخواست کرد که طرح کارشناسی برای احداث این مدرسه را به مرکز ارسال کند.

سرپرست سازمان امداد و نجات کشور در پایان در تکمیل صحبت های فرماندار طبس مبنی بر واگذاری سه هکتار زمین برای این مدرسه گفت: این مدرسه نیازمند ۱۰ هکتار زمین است که باید فرمانداری این زمین را تهیه و در اختیار جمعیت هلال احمر قرار دهد.