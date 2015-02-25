تیم امید در دیداری تدارکاتی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال اميد ايران از ساعت ١٧ امروز در ورزشگاه المپيك كيش به مصاف تيم فوتبال هلال احمر اين جزيره رفت و در نهايت موفق شد با نتيجه 3بر صفر از سد رقيب خود بگذرد. یوسف سیدی (52)، سالاری (65) و فاضلی (80) برای تیم امید ایران در این بازی گل زدند.

با صلاح ديد محمد خاكپور ترکیب بازیکنان تیم امید در نيمه نخست به اين شرح بود؛

امیرعابدزاده، محمدحسین کنعانی زادگان، وحید حیدریه، مهیار نور، علیرضا نقی‌زاده، مهدی ترابی، میلاد کمندانی، احسان پهلوان، یوسف سیدی، بهنام برزای و حجت حق‌وردی.

از اتفاقات حاشيه‌اى اين ديدار تداركاتى مى‌شود به اخراج بازيكن هلال احمر كيش در دقيقه ٨٥ در پی اهانت به داور مسابقه اشاره كرد. پس از وساطت كادر فنی تيم اميد و محمد خاكپور، داور ميدان اجازه داد يك بازيكن ديگر جانشين اين بازيكن خاطى در زمين مسابقه شود.

در طول اين پيكار، هادی طباطبايی مرتب به كنار زمين مى‌آمد و نقطه نظرات خاكپور را به بازيكنان منتقل مى‌كرد.

تعويض‌هاى زيادى در دستور كادر فنى تيم اميد قرار داشت، طوری كه امير عابدزاده در همان نيمه نخست جاى خود را به داوودى داد.

سپهر حیدری بازيكن پیشین تيم فوتبال پرسپوليس كه هم اينك صاحب يك آكادمى فوتبال در جزيره كيش است، با حضور در ورزشگاه كنار حبیب کاشانی و محمد مایلی‌کهن، بازى را تماشا كرد.