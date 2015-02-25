راه ارتباطی ۱۰۰۰ روستا در اردبیل بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت راه های ارتباطی روستایی تصریح کرد: در پی بارش های بی سابقه سه روز اخیر راه ارتباطی هزار روستا مسدود شده بود.

وی افزود: در طی این سه روز به همت راهداران تمامی راه های ارتباطی بازگشایی شد و در حال حاضر بازگشایی راه ارتباطی ۱۳ روستا باقی مانده است.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار تصریح کرد: راه ارتباطی ۱۲ روستا در گرمی و یک روستا در مشگین شهر همچنان مسدود است که راهداران در تلاش اند این محورهای ارتباطی را نیز برف روبی کنند.

اسلامی با بیان اینکه تردد در محورهای اصلی استان نیز به راحتی امکان پذیر است، ادامه داد: به دلیل پیش بینی شرایط جوی راهداران از ساعات اولیه عملیات برف روبی و نمک پاشی را‌ آغاز کرده بودند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ مانعی در تردد در محورهای اصلی وجود ندارد و رانندگان با رعایت نکات ایمنی می توانند سفر کنند.

به گفته مدیر کل مدیریت بحران استاندار طی امشب و فردا راه ارتباطی روستاهای باقی مانده نیز بازگشایی خواهد شد.