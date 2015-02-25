جشن نیکوکاری نماد تبادل عاطفه هاست/ لزوم تدوین برنامه های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری مدیران کمیته امداد مازندران افزود: آنچه در این حرکت مردمی وجود دارد ایجاد پیوند محبت میان دلهای مردمان نوعدوست وخیر در پای صندوقهای مهربانی است.

وی بر اصلاح و شناسایی آسیبها بعنوان راهبرد عملیاتی کمیته امداد تاکید کرد و با اشاره به ضرورت اصلاح وشناسایی آسیبها وتدوین برنامه مدیریتی جدید اظهار داشت:استفاده از سرمایه های انسانی وتربیت افراد مسئول در پست های مدیریتی ازجمله مبانی مدیریتی بوده وضروری است با پرهیز از غفلت در استفاده مناسب از سرمایه های انسانی وفردی کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد پس از ۳۵سال فعالیت مرهون تلاش واز خود گذشتگی افرادسر شناسی است، که صادقانه در مسیر دستگیری از نیازمندان خدمت رسانی کرده اند افزود: تدوین چشم انداز ده ساله که بتواند متناسب با نیاز های کمیته امداد باشد، ضروری است.

انواری گفت:در نظام مدیریت اسلامی انطباق گفتار وعمل مدیران ضرورتی اجتناب ناپذیر است وبا ایجاد انسجام می توان حرکت جمعی مناسبی را آغاز کرد.

وی با تاکید بر ایجاد اتحاد وهمبستگی در میان نیروهای امدادی یاد آور شد: مبنای کار امداد حل مشکلات محرومان است وبه منظور رفع این مشکلات، تکنیکهای امداد رسانی همواره در حال به روز رسانی می باشد.

انواری اقتدار کمیته امداد در کشور را در به روز بودن فعالیتهای حمایتی، علمی ومعرفتی دانست و افزودتدابیر مدیریتی وکارشناسی با هدف افزایش ارائه خدمات به محرومین وقشر آسیب پذیر جامعه لازم است.

سرپرست کمیته امداد کشور خاطرنشان کرد: مسئولیتها امانتی در دست مدیران بوده وارزیابی از نحوه عملکرد فردی و کاری ایشان درطول مدت زمان مدیریت دارای اولویت است.

انواری در بخش دیگری از سخنان خودد افزود: تعریف متناسب با نیاز در زمانهای مختلف مبنای حل مشکلات نیازمندان در این نهاد بوده ومبنای انجام این اقدامات تعالیم دینی واسلامی است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته امداد به دستور امام راحل تصریح کرد: ایجاد این نهاد با هدف دستگیری از نیازمندان، بخشی از نظام سازی امام (ره) است وبا رهنمودهای مقام معظم رهبری، رهیافتهای اصلی برای خدمت رسانی هرچه بهتر دنبال می شود.

انواری با تاکید بر افزایش جلب مشارکتهای مردمی در خدمت رسانی به نیازمندان گفت:توسعه شبکه های نیکوکاری به سرمایه گذاری مردمی نیاز داشته وبا توسعه شبکه های نیکو کاری به سمت مدیریت منسجم پیش می رود.

سرپرست کمیته امداد کشور از ابلاغ برنامه های جدید کاری در کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر دادو تصریح کرد باید با جذب قلوب آحاد مردم در جهت توانمند کردن خانواده های محروم گام برداریم.