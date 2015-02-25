كسب یك امتیاز از تیم فوتبال فولاد نتیجه مناسبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عموته عصر امروز پس از تساوی خارج از خانه تیمش در برابر فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری پایان بازی اظهار كرد: بازی امروز در برابر فولاد خوزستان واقعا بازی سخت و نفس گیری برای ما بود به همین دلیل قصد دارم از بازیكنان فولاد و همچنین شاگردان خود برای ارائه این بازی زیبا تشكر كنم.

عموته افزود: به نظر من در این دیدار هر دو تیم بازی خوبی به نمایش گذاشتند ولی نتوانستند به خوبی از موقعیت های به دست آمده استفاده كنند و به گل برسند تا این بازی زیبا بدون گل پایان یابد ولی یك امتیاز خارج از خانه برای ما در برابر تیمی مثل فولاد خوزستان، نتیجه مناسبی است.

وی در خصوص اینكه در این بازی السد با آرایش دفاعی وارد زمین شده بود، تصریح كرد: طبیعی بود كه ما باید در برابر فولاد و هوادارانش اینگونه بازی كنیم و در این خصوص ایرادی وجود ندارد ولی آرایش تیم من دفاعی نبود و در ادامه مشاهده كردید كه ما بر بازی مسلط شدیم زیرا مسئله جلو كشیدن را به بازیكنان خود گوشزد كردم.

سرمربی تیم السد قطر ادامه داد: ما در ادامه لیگ قطر، بازی حساسی در برابر لخویا داریم به همین دلیل نمی خواستم بازیكنان خود را چنان خسته كنم كه در آن بازی دچار مشكل شویم.

عموته اظهار كرد: فولاد خوزستان در سال قبل بسیار قوی تر بود و ما خود را برای یك فولاد بسیار قوی تر آماده كرده بودیم ولی در این مسابقه مشاهده كردم كه از قدرت فولاد كاسته شده است.

وی در خصوص هواداران پرشمار فولاد نیز گفت: آنها امروز بی نظیر بودند ولی ما یك تیم حرفه ای هستیم كه این مسائل چندان روی تاكتیك و ذهن بازیكنان ما اثر نمی گذارد ولی ما برای این بازی به علت خستگی بازی های لیگ قطر از نظر ذهنی مشكل داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.