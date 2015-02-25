تردد خودروهای ترانزیت کالا در مرز اینچه برون تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی، شامگاه دوشنبه، در نشست با رسانه های استان، ضمن ابراز رضایت از روانسازی و ایجاد خدمات رفاهی بیشتر در گمرک مرز اینچه برون، گفت: شاهد اقدامات بسیار مناسبی در زمینه تسهیل تردد ماشینهای ترانزیت کالا بوده ایم.

وی ضمن اشاره به بازدید میدانی از مناطقه مرزی و گمرک اینچه برون، گفت: پارکینگ گمرکات این منطقه ساماندهی شده است و همین امر مشکل نوبت دهی کامیون های ترانزیت را برطرف کرد.

احمدی از دوبانده و مجزا کردن درب های ورودی و خروجی کامیون ها در اینچه برون خبرداد و گفت: سیستم نوبت دهی الکترونیکی و نصب دوربین های مدار بسته از جمله اقدامات شاخصی است که برای سرعت بخشیدن به فرایند ترانزیت در گمرک اینچه برون صورت گرفته است.

سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون تلاشها برای ایجاد امکانات جدید در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال جاری نیز شاهد تغییرات دیگری در جهت روانسازی و ایجاد خدمات رفاهی بیشتر در این منطقه خواهیم بود.