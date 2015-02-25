مراکز نیکوکاری در مساجد راه اندازی می شود/ جاری کردن فرهنگ همیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمانه با حامیان ایتام اظهار داشت:با گسترش نوعدوستی می توان زمینه را برای فقر زدایی، فراهم کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن در زمینه احسان و نیکوکاری گفت:در داد وستدهای اجتماعی و بهره مندی از امکانات تعهد در احسان و نیکوکاری و تامین نیاز محرومان با اهمیت است.

سرپرست کمیته امداد کشور با بیان اینکه جاری کردن فرهنگ همیاری و کمک در جامعه می تواند به ارایه خدمات به فقرا مثمر ثمرباشد بیان کرد: رویکرد تکریمی در حمایت از حامیان موثر است.

وی جبران خلاء عاطفی یتیمان و رفع تحقیرهای اجتماعی را مهمترین حمایت حامیان دانست وبا تاکید بر توسعه فرهنگ تکریم گفت:حامیان فرصت مهرورزی می یابند تا با جذب محبت محرومین رضایت پروردگار را کسب کنند.

سرپرست کمیته امداد کشور همچنین تاکید کرد: جشن نیکوکاری از ۱۳ اسفند در مدارس برگزار می شود و فرزندان در مدارس فرهنگ نوعدوستی را می آموزند.

وی گفت: جشن ملی نیکوکاری نماد تبادل عاطفه است و جذب حامیان جدید نیز می تواند ملاک کار حامیان قرار گیرد و تولید شبکه های حامی در کشور ضرورت دارد وهر حامی می تواند حمایت از ابعاد مختلف مشکلات چند خانواده را برعهده بگیرد.

سرپرست کمیته امداد کشور همچنین یادآور شد اگر حامیان در پرداخت اقساط اشتغالزایی مددجویان گام بردارند می تواند اقدام موثری در حمایت از اشتغال باشد و اشتغال ها در امداد اشتغال های زودبازده است و توانمندسازی در این زمینه صورت می گیرد.

سرپرست کمیته امداد کشور خواستار افزایش حضور حامیان در شبکه های نیکوکاری شد.

۱۰ درصد سالمندان تحت پوشش کمیته امداد هستند

تیمور طهماسب پور مدیرکل کمیته امداد مازندران نیز با بیان اینکه ۱۰ درصد سالمندان استان نیز زیر پوشش کمیته امداد هستند، اظهار داشت کمیته امداد در راستای خدمت رسانی به محرومین خدمات مطلوبی ارائه می دهد.

وی با اشاره به اهمیت اخلاق محوری در راستای حمایت از مددجویان، بر رعایت اخلاق اسلامی وجلب رضایت نیازمندان تاکید کرد.

طهماسب پور با بیان اینکه تعامل درون سازمانی باید توسعه یابد تصریح کرد:پرداخت زکات اهمیت دارد و در ۱۳ شهرستان روحانیون شهرستان در بحث انفاق و نیکوکاری برای مشارکت در افزایش جذب و ترغیب مردم در جمع آوری زکات فعال شدند.

مدیر کل کمیته امداد مازندران در تعامل برون سازمانی به هماهنگی با ائمه جماعات، تعامل با نمایندگان مجلس، تعامل با مدیران دستگاهای اجرایی اشاره کرد وگفت: این کار باعث پیشبرد بیشتر اهداف این نهاد در راستای خدمت رسانی به محرومین می شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تاکید کرد:نظارت بر اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف در کمیته امداد باید توسعه یابد.

وی درباره توسعه شبکه های مردمی و ایجاد مراکز نیکوکاری در مازندران گفت: ۳۲ مرکز نیکوکاری در مازندران فعال شد و بیش از ۲۰ مرکز در حال راه اندازی است.

طهماسب پور با اشاره به رویکرد ایجاد مراکز نیکوکاری واگذاری امور مردم به مردم با محوریت مساجد محل، افزود تسریع در ارائه خدمات، کاهش نابرابری های اجتماعی وارتقای سرمایه های اجتماعی، توسعه روح انفاق ونیکوکاری، خدمات هدفمند با رویکرد توانمند سازی، گسترش حضور آگاهانه وموثر آحاد جامعه و... از اهداف ایجاد این مراکز است.

اعزام ۱۰۰۰ مددجو به مشهد مقدس

وی همچنین عنوان کرد: ساماندهی فارغ التحصیلان از برنامه های کمیته امداد است و در بهمن ماه سال جاری برای بیش از ۱۰۰ فارغ التحصیل کارگاه آموزشی برگزار شده است و خدمات مشاوره ای نیز انجام شد.

طهماسب پور با بیان اینکه تقویت باورهای دینی مدجویان در برنامه کمیته امداد قرار دارد، گفت:مشاوره دینی و ورودمددجویان مستعد به مراکز حوزوی دنبال می شود.

وی خاطر نشان کرد:راه اندازی نرم افزار جامع حمایت با انجام دقیق نیازسنجی با اولویت مسکن، تهیه جهیزیه و لوازم منزل در دستور کار قرار دارد.

وی بااشاره به تقویت شورای رفاه در افزایش رضایتمندی درون سازمانی افزود: افزایش مشارکت خیرین نیز از دیگر اهداف کمیته امداد به شمار می آید.

طهماسب پور تصریح کرد: امسال هزار نفر از مدجویان تحت حمایت با مشارکت مردمی به مشهد مقدس اعزام شدند و پیش بینی برای اعزام ۳ هزار نفر در سال آینده انجام شده است.

۶۴ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران گفت: بیش از۶۴هزار خانوار در مازندران و ۱۱ هزار دانش آموز و دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

وی افزود: فقر امروز با فقر گذشته متفاوت است و باید خدمات اثربخش داشته باشیم که با حمایت حامیان اکنون تا حدی مشکلات ایتام را حل کرده ایم.

طهماسب پور با اشاره به وجود مشکلات در میان دانشجویان تحت پوشش تصریح کرد: دانشجویان در مراجعه به کمیته امداد نیازمند دریافت امکانات به روز برای تحصیل در مقاطع تحصیلی هستند و حمایت حامیان در این زمینه می تواند شرایط مناسب تحصیلی را فراهم کند.

وی گفت: موضوع تامین جهیزیه دختران در آستانه ازدواج در کمیته امداد از موضوعات اصلی در بخش حمایتی است.

مدیر کل کمیته امداد مازندران، با اشاره به وجود فقر مالی در میان خانواده ها تصریح کرد: تلاش در رفع نیازهای آنان می تواند در تشکیل خانواده موثر باشد.

تیمور طهماسب پور ابراز امیدواری کرد: راهکاری تبیین شود تا در استفاده مناسب از ظرفیت های استانی و شهرستانی مشکلات ایتام و دختران در آستانه ازدواج را حل کنیم.

توسعه فرهنگ نوعدستی در رفع مشکلات تاثیرگذار است

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ نوعدوستی در رفع مشکلات اجتماعی تاثیرگذار است بکارگیری شیوه های مناسب در رفع موانع را ضروری دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، گفت: تعداد۸۵۰۰نفر از افراد تحت حمایت این نهاد، فارغ التحصيل شده وبیشتر آنان، درمراكز مختلف اداری وغیر اداری مشغول بكار هستند.

طهماسب پور گفت: دراستان دو هزار و ۳۶۳ نفر دانشجو وطلبه تحت حمایت این نهاد قرار دارند واز خدمات کمیته امدادبهره مندند.