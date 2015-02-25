هشت میلیارد ریال اعتبار برای احداث مدرسه امداد و نجات اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال هاشمی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سرپرست سازمان امداد و نجات کشور اظهارکرد: زیر ساخت ها در شهرستان طبس برای احداث مدرسه امداد و نجات فراهم است و در این خصوص فرمانداری طبس برای راه اندازی و احداث این مدرسه ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می دهد.

وی خواهان راه اندازی اورژانس هوایی در شهرستان طبس شد و گفت: با توجه به وسعت زیاد شهرستان طبس راه اندازی اورژانس هوایی ضروری است.

فرماندار شهرستان طبس با بیان اینکه احداث مدرسه امداد و نجات را با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در مرکز ارتباطات شش استان کشور قرار دارد، گفت: حوادث جاده ای در این شهرستان بیش از اندازه زیاد است.

هاشمی خواهان تجهیز پایگاه های امدادی این شهرستان شد و بیان داشت: شهرستان طبس با کمبود زیرساخت های امدادی مواجه است.

وی یادآورشد: احداث مدرسه امداد و نجات در شهرستان طبس باعث ارتقای علمی و دانش تخصصی امدادگران خراسان جنوبی می شود و دیگر استان ها همجواز نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

فعالیت های امدادگران هلال احمر در فرا مرزها ارائه می شود

نماینده مردم طبس فردوس سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با بیان اینکه مسابقات امداد و نجات در سطح عالی در شهرستان طبس برگزار شده است، گفت: برگزاری اینگونه المپیادها را در ارتقای زیرساخت های شهرستان طبس موثر است.

محمد علی عبدالله زاده بیان کرد: سازمان هلال احمر در فرارمرزها اقدام به خدمت رسانی به همنوعا نمان می کند که این اقدامات قابل تقدیر است.

نماینده مردم طبس فردوس سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان طبس روی گسل زلزله است، افزود: طبس دارای زیرساختهای فراوانی در زمینه راه اندازی اورژانس هوایی و احداث مدرسه امداد و نجات دارد.

عبدالله زاده شهرستان طبس را وسیع ترین شهرستان خاورمیانه دانست و تصریح کرد: در این شهرستان نیروی ها امدادی هلال احمر برای کمک به مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۲۵ هزار نفر در معادن شهرستان طبس مشغول فعالیت هستند.