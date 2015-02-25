آمادگی سازمان امدادونجات برای ایجاد اورژانس هوایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخساز چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه اورژانس هوایی در خراسان جنوبی گفت: در این ارتباط با استاندار خراسان جنوبی رایزنی و قرار شده است از طریق استان زمین مورد نیاز به این امر اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه ارایه خدمات امداد و نجات هوایی وظیفه این سازمان است، افزود:برای پوشش دهی دیگر مشکلات اورژانس هوایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه های مربوط منعقد خواهد شد.

سرپرست سازمان امدادو نجات کشور ایجاد خدمات امداد و نجات هوایی در خراسان جنوبی را مشروط به اختصاص بودجه و زمین دانست و افزود: در این ارتباط استانداری خراسان جنوبی قول مساعد داده است و در صورت فراهم شدن زیرساخت ها سازمان امداد و نجات کشور همکاری لازم را انجام خواهد داد.

چرخساز ادامه داد: بعد از ایجاد آشیانه، بالگرد نیز اختصاص خواهد یافت چون به طور معمول ایجاد آشیانه توسط استانداری ها ایجاد می شود و به تناسب آن سازمان امداد و نجات هم بالگرد اختصاص می دهد.

چرخساز با اشاره به وجود ۱۷ فروند بالگرد در کشور، به نیاز استان ها برای اختصاص بالگرد اشاره کرد و افزود: هر استانی که زمینه لازم برای ارایه خدمات امداد و نجات هوایی را فراهم کند در تخصیص بالگرد در اولویت قرار خواهد گرفت که خراسان جنوبی از جمله این استان هاست.