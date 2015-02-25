می دانستیم تیم فوتبال فولاد تیم مقتدری است

به گزارش خبرنگار مهر، نذیر بالحاج عصر امروز پس از تساوی تیمش در برابر فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران اظهار كرد: سال قبل هم با فولاد خوزستان بازی كرده بودیم به همین دلیل با شناختی كه از این تیم داشتیم؛ می دانستم فولاد تیم فوق العاده مقتدری است.

وی افزود: با توجه به بازی سال قبلی كه با فولاد داشتیم خود را برای یك بازی سخت آماده كرده بودیم و همین گونه نیز شد و آنها فشار فراوانی را به خصوص در نیمه اول به ما وارد كردند.

بلحاج در خصوص بازیكنان شاخص فولاد در این بازی نیز گفت: اسماعیل شریفات و ساسان انصاری دو بازیكن فولاد در این بازی، نمایش خوبی از خود نشان دادند و توانستند خط دفاع ما را آزار دهند.

همه تیم های گروه شانس صعود دارند

گرافیته بازیكن برزیلی تیم السد نیز در پایان این بازی در جمع خبرنگاران گفت: من سه هفته است كه به تیم السد پیوسته ام و هنوز به صورت كامل با بازیكنان این تیم به هماهنگی نرسیده ام ولی با مرور زمان و دست یافتن به هماهنگی، می توانم گل های خوبی برای تیم خود به ثمر برسانم.

وی افزود: فولاد خوزستان در این بازی نشان داد كه یك تیم خوب و با برنامه است و انتظاری كه ما از این تیم داشتیم محقق شد زیرا از قبل می دانستیم كه فولاد یك تیم پرقدرت در این گروه است. بازیكنان این تیم به خصوص در نیمه اول فشار فراوانی را روی دروازه ما وارد كردند.

این بازیكن برزیلی در خصوص آینده این گروه نیز گفت: تیم هایی كه در گروه ما قرار دارند همه قدرتمند هستند و به نظر من همه تیم ها شانس صعود از گروه خود را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.