به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «مهدی صفری» سفیر پیشین ایران در چین طی سخنانی در نشست «روابط ایران و چین در دوره روحانی» که در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد با ارائه تاریخچه ای از برنامه های توسعه در چین گفت: تاریخ پس از انقلاب چین را می توان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره مائو که طی آن اصلاحات فرهنگی انجام گرفت، دوره دنگ از سال 1978 که طی آن چین شاهد اصلاحات اقتصادی بود و دوره شی جینپینگ که اصلاحات سیاسی انجام گرفته در این دوره رفته رفته این کشور را به یک قدرت بزرگ تبدیل می کند. هر چند در چین رئیس جمهور مجری است و برنامه ریزی اصلی توسط حزب حاکم انجام می گیرد.

وی افزود: در زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در چین حدود یک میلیارد نفر از جمعیت این کشور در روستاها زندگی می کردند و 375 میلیون نفر شهر نشین بودند. اکنون با پیشرفت هایی که شده حدود 850 میلیون چینی شهر نشین شده اند. همچنین میزان ذخیره ارزی این کشور که در سال 1990 میلادی 20 میلیارد دلار بود امروز به رقم 4 هزار و 500 میلیارد دلار رسیده است.

صفری با بیان این که با پیشرفت اقتصادی چین، قدرت خرید مردم نیز بالا رفته است یادآور شد: در کنار این رشد، دولت چین در زمینه نظامی نیز پیشرفت داشته است. زمینه رشد نظامی و تکنولوژیکی چین پس از فروپاشی شوروی سابق به وجود آمد. در واقع هیچ کشوری به اندازه چین از این فروپاشی سود نبرد. چینی ها استفاده خوبی از پیشرفت های نظامی و فضایی روس ها کردند. امروز می بینیم که چین به تنهایی دارای ایستگاه فضایی است در حالی که کشورهای دیگر به صورت مشترک پایگاه فضایی ایجاد می کنند.

به گفته وی ارزش مبادلات خارجی چین در سال 2014 به 4 هزار و 250 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که تراز این مبادلات با اروپا و آمریکا 320 میلیارد مثبت بوده و با بقیه دنیا 60 میلیارد دلار منفی است. این نشان می دهد که کالاهای چینی از کیفیت مطلوب برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار هستند و مشکل کیفیت پایین جنس چینی در ایران بیشتر به تاجران ایرانی بازمی گردد تا تولیدکننده آنها.

سفیر پیشین ایران در روسیه در ادامه گفت: در چین شرکت بزرگ خصوصی وجود ندارد. شرکت نفت چین به سه شرکت بزرگ تقسیم شده؛ نفت، پالایش و سینوک که تمام مدیران آنها از حلقه اصلی کمیته حزب انتخاب می شوند. ترکیب این شرکت ها دولتی است اما به روش خصوصی اداره می شوند.

وی در خصوص مناسبات دو جانبه ایران و چین نیز اظهار داشت: پنج سال پیش ارزش مبادلات ایران و چین 18 میلیارد دلار بود که این میزان در سال جاری به 51.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. در مبادلات دو جانبه دست بالا با ایران است چون نفت صادر می کند. این در حالی است که چین با بیش از یک میلیارد جمعیت دارای توان خرید بالا، بهترین هدف صادرات غیرنفتی ایران نیز می تواند باشد.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت چین به مناطق غربی این کشور اشاره کرد و گفت: استان سین کیانگ یک ششم خاک چین است و در عین حال 45 درصد منابع انرژی کشور در این منطقه قرار دارد. این در حالی است که اغلب ساکنان این مناطق سطح سواد پایینی دارند و این منطقه نسبت به مناطق غربی کمتر توسعه یافته است. این در حالی است که شرق چین بیش از 80 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و شاهد بیشترین توسعه یافتگی است.

به اعتقاد این کارشناس مسائل چین، دولت این کشور تا سال 2020 به یک ابرقدرت در جهان تبدیل می شود. چین در حال حاضر نیز فعالیت های خود را به تمام مناطق جهان از خاورمیانه و آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین و مکزیک گسترش داده و در زمینه های مختلف کار می کند.

معاون پیشین اروپا و آمريكا وزارت امور خارجه تاکید کرد: چینی ها به ایران به عنوان یک کشور با تمدن بزرگ نگاه می کنند و می گویند که تجارت را از ایرانی ها یاد گرفته اند. بر این اساس در کتاب های درسی چینی ها مطالب زیادی در مورد تاریخ ایران و پرسپولیس منتشر شده است. به همین دلیل آنها به خوبی با تاریخ ایران و پرسپولیس و شیراز آشنا هستند.

وی در ادامه نگاه چین به خاورمیانه را متاثر از سه عامل امنیت انرژی، اقتصادی و رقابت با آمریکا ارزیابی کرد و گفت: از نظر اقتصادی دیدگاه چین سرمایه گذاری در ایران است و این کشور را پلی بین غرب و شرق می داند. مقامات پکن معتقدند ایران با هم مرزی با 15 کشور در منطقه می تواند به عنوان هاب اقتصادی عمل کند.

وی افزود: آمریکایی ها خود را از منابع انرژی در منطقه خودکفا می بینند به همین دلیل می کوشند با ناامن کردن منطقه، مانع فعالیت اقتصادی چینی ها شوند. به طوری که تحولات اخیر در عراق موجب کاهش چشمگیر دسترسی چین به منابع انرژی منطقه شده است. آمریکا همین سیاست را در دیگر مناطق تحت نفوذ چین مانند شمال و غرب آفریقا در پیش گرفته است.

به گزارش مهر، این نشست با حضور دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و صاجبنظران روابط بین الملل در محل این پژوهشکده برگزار شد.