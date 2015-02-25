درآمدهای استان قزوین در سال جاری به ۷۷۳ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسمی عصر چهارشنبه در چهارمین نشست مدیران ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مناطق یک کشور که درسالن باغستان برگزار شد اظهار داشت: استان قزوین با داشتن کمتر از یک درصد مساحت کشور با یک میلیون و ۲۲۶ هزار نفر جمعیت ظرفیت های ارزشمندی در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری دارد.

قاسمی بیان کرد: استقرار ۳۵۰۰ واحد صنعتی، وجود ۴۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت قزوین، بیش از دو هزار اثر تاریخی و چشم اندازهای طبیعی از قابلیت های فراوانی برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته سهم استان در GDP معادل ۱.۶ درصد، تولید ناخالص ۷۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بوده که با رشد منفی ۲.۲ درصدی هم مواجه بوده ایم که سهم کشاورزی ۱۳.۶ درصد، معدن یک دهم، صنعت ۲۹.۶ دهم درصد و ساختمان، آّ، برق و گاز ۱۲.۳ درصد بوده است.

قاسمی یادآورشد: نرخ بیکاری در استان هم در سال گذشته به ۱۰.۳ درصد رسید که از میانگین کشوری پائین تر است.

این مسئول اظهارداشت: استان قزوین با داشتن موقعیت استراتژیک منطقه ای مهاجر پذیر است و شاهد سرمایه گذاری های خارجی و داخلی از استانهای همجوار هم هستیم.

وی در خصوص درآمدهای استان قزوین هم گفت: درآمدهای مصوب استان در سال ۹۳ معادل ۷۷۳ میلیارد تومان است که در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از آنها وصول شده است که نسبت به سال قبل دو درصد افزایش داشته است.

قاسمی در خصوص نشست دبیران و مدیران ادارات امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور هم گفت: در این نشست مدیران استانهای البرز، قزوین، گلستان، مازندران، گیلان، مرکزی، قم، حضور دارند و در مدت دو روز مسائل و مشکلات حوزه اموال واوراق بهادار، تبیین نظام نوین حسابداری بخش خصوصی و نظام نوین حسابداری بخش عمومی، مشتمل بر استانداردهای حسابداری در راستای تحقق اهداف بند "ج" بخشنامه بودجه و تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده را با تاکید بر اجرای حسابداری تعهدی و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می دهند.

در این نشست احمدوند دبیر منطقه یک کشور، قربانپور مدیرکل اموال واوراق بهادار و مدیران امور اقتصادی و دارایی منطقه یک کشور حضور دارند.