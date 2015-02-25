نذیر بلحاج بهترین بازیکن بازی فولاد - السد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی فولاد خوزستان با السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا در حالی در اهواز به تساوی بدون گل به پایان رسید كه در پایان این بازی، نذیر بلحاج کاپیتان و مدافع چپ تیم فوتبال السد از سوی مسئولان برگزاری مسابقه به عنوان بازیکن برتر میدان انتخاب شد.

همچنین طبق اعلام مسئولان، دیدار تیم های فولاد خوزستان و السد قطر در حدود ۱۹۰ میلیون تومان برای صندوق فروش بلیط مسابقات لیگ قهرمانان آسیا درآمد داشت.

به گزارش خوزستان اسپورت، تعداد ۳۷ هزار و۸۴۳ قطعه بلیت در گیشه های بلیط فروشی استادیوم الغدیر به تماشاگران بازی تیم های فولاد خوزستان و السد قطر فروخته شد و مبلغ ۱۸۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان از محل بلیط فروشی جمع آوری شد.

این مبلغ توسط مسئولان برگزاری مسابقه به حساب کمیته مسابقات ای اف سی واریز خواهد شد تا سهم تیم های میزبان، مهمان و عوامل اجرایی این دیدار محاسبه و به آن ها پرداخت شود.

فولاد خوستان كه سال گذشته تنها نماینده ایران در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بودند در این مرحله نیز برابر تیم السد قطر قرار گرفتند. بازی دو تیم در دوحه مساوی صفر بر صفر شد اما فولاد به خاطر تساوی دو بر دو خانگی حذف شد و تیم السد به خاطر گل زده بیشتر در خانه حریف صعود کرد. نکته جالب اینکه هر سه بازی این دو تیم مساوی تمام شده و به روایتی فولاد ۲۷۰ دقیقه از کسب برد برابر نماینده قطری محروم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه تیم‌های فولاد ایران و السد قطر برابر هم به میدان رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.