رئیس بنیاد نخبگان خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در استانداری خوزستان برگزار شد، مدیر جدید بنیاد نخبگان خوزستان در سخنانی از ارائه دو برنامه کوتاه و میان مدت برای پیشبرد اهداف بنیاد در خوزستان خبر داد و گفت: چندی پیش دو برنامه ویژه استان خوزستان و با محوریت اسناد بالا دستی بنیاد کشور به استاندار خوزستان ارائه کردیم که خوشبختانه با استقبال وی روبرو شدیم.

علیرضا زراسوندی افزود: جای خوشحالی است که در زمانی این مسئولیت را به عهده می گیرم که تعریف جدیدی از نخبه ارائه شده و ویژگی حرکت در راستای اهداف جمهوری اسلامی نکته ای است که ما در استان خوزستان شدیدا بر آن تاکید می کنیم و آن را یکی از ملاک های شناسایی نخبگان قرار می دهیم.

وی در ادامه به تشکیل شورای علمی نخبگان در استان اشاره کرد و گفت: ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور تاکید ویژه ای بر تشکیل شورای علمی داشت و ما در همین راستا اقدام به تشکیل این شورا کردیم و در قدم اول اعضا را به بنیاد کشوری معرفی کردیم که در هفته جاری احکام آنان صادر می شود.

زراسوندی اضافه کرد: شورای علمی که ما در استان تشکیل دادیم شامل کارگروه های تخصصی و کوچکتری می شود که هر کدام از اینها می توانند نقش اتاق فکر موثری برای مدیران در عرصه های مختلف را بازی کنند و امیدوارم مدیران ما در استان به خوبی از این ظرفیت استفاده کنند.

وی، نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ نخبگی را بسیار لازم وکلیدی دانست و گفت: از دیگر اهدافی که در بنیاد استان دنبال می کنیم؛ شناسایی و توانمندسازی کسانی است که در ترویج فرهنگ نخبگی نقش دارند و در این بخش بیشترین تلاش را رسانه ها به عهده دارند و این حمایت آنها نباید نادیده گرفته شود.

در بخش دیگری از مراسم رئیس سابق بنیاد نخبگان خوزستان در سخنانی، جایگاه کشوری استان را خوب توصیف کرد و گفت: در این مدت که این مسئولیت را عهده دار بودم چهره های فرهیخته و فعال بسیاری را دیدم که این مورد نوید آینده ای روشن برای استان و کشور را می دهد.

محمد علی فیروزی افزود: در جشنواره های مختلف کشوری که حضور داشتیم؛ توانستیم به کمک همین نخبگان آبروی علمی استان را به خوبی حفظ کنیم.