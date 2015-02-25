به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سید علایی عصر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: در حوزه راهسازی استان بوشهر کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و این استان هم اکنون بیش از چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه اصلی و راه فرعی و بزرگراه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه راه‌های استان بوشهر به صورت جدی در دستور کار است، خاطرنشان ساخت: یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت هر منطقه، توسعه راه‌ها است که استان بوشهر نیز در این زمینه نیازمند بهبود وضعیت راه ها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد که توسعه راه‌ها و بهبود وضعیت حمل و نقل می‌تواند زمینه ساز استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها باشد.

وی به وضعیت مطلوب راه‌های روستایی استان بوشهر اشاره کرد و اذعان داشت: ۹۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوشهر دارای راه مناسب روستایی هستند و در بقیه روستاها نیز تا سال آینده این مهم محقق خواهد شد.

سیدعلائی در ادامه از توسعه بزرگراه‌های استان بوشهر تا سه سال آینده با اجرای طرح‌های مختلف خبر داد و افزود: تا ساه سال آینده کل عرض استان بوشهر و ۹۰ درصد از طول استان بوشهر به بزرگراه مجهز می‌شود.

وی اضافه کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی نیز در راستای اجرای طرح راه‌آهن بوشهر صورت گرفته است و این طرح جزو طرح‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با رفع موانع و مشکلات در آینده نزدیک شاهد اجرای آن باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز در محور کنارتخته تا بوشهر، اضافه کرد: امیدواریم با اجرای محور چهار خطه بوشهر شیراز شاهد تردد ایمن‌تر در این مسیر باشیم.