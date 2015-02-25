به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، فرانسه تهدید کرده است در صورت حمله جدایی طلبان به شهر ماریوپول در شرق اوکراین تبعات جدیدی متوجه روسیه خواهد شد.

لوران فابیوس گفت در صورت حمله جدایی طلبان به شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری را علیه روسیه مد نظر قرار خواهد داد.

فابیوس در مصاحبه ای رادیویی گفت: من به وزیر خارجه روسیه گفته ام اگر حرکتی به سمت شهر بندری ماریوپول شود اوضاع به کلی تغییر خواهد کرد از جمله بررسی تحریم های جدید مورد توجه قرار می گیرد.

ماریوپول دارای 500 هزار جمعیت است و در جنوب شرق اوکراین در سواحل دریای اژه قرار دارد.