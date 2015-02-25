به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان قم که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی جهت حضور در قم بیان کرد: سیاست‌های دولت در این است که برنامه‌هایی و مصوبات سفر‌ها و وعده‌ها تکراری نباشد و بنابراین برنامه‌هایی که اعلام می‌شود از قبل بررسی شده است.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از مصوبات سفر و به اجرا در آمدن برخی از برنامه‌ها، حوزه زنان و خانواده را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: با توجه به گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی و حضور فعال زنان در انقلاب و بعد از آن فرصت مناسبی برای بازخوانی فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه زنان شکل گرفته تا با بررسی این برنامه‌ها بتوانیم در راستای سند چشم انداز نظام برنامه ریزی دقیقی برای دست یابی به اهداف و آرمان‌ها داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در حوزه زنان و خانواده با پدیده‌هایی مواجه هستم که برخی از این پدیده‌ها مانند مشکلات طلاق و ازدواج جهانی و برخی نیز مانند سالمندی زنان خاص جامعه ما است.

زنانه شدن اعتیاد

وی به پدیده زنانه شدن اعتیاد اشاره و ابزار داشت: با توجه به گزارش‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود وضعیت نگران کننده به نظر می‌رسد.

مولاوردی در ادامه هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه زنان و خانواده در حل مشکلات و آسیب‌ها و برنامه ریزی‌ها در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و افزود: این‌‌ همان هدفی است که معاونت حوزه زنان و خانواده نیز به دنبال اجرا کردن آن است.

وی به امضاء تفاهم نامه با دستگاه و نهاد‌ها برای استفاده از ظرفیت آنان در اجرای برنامه‌ها و مصوبات حوزه زنان و خانواده اشاره و بیان کرد: در استان قم تاکنون در زمینه توانمند سازی زنان بهبود یافته از اعتیاد، اجرای طرح مشکات و همچنین در زمینه ارائه مشاوره و خوشه سازی زنان قالیباف برای استاندارد سازی تولیدات و ساماندهی تولیدات زنان کشاورز برای ارتقا و استاندارد سازی تولیداتشان تفاهم نامه‌هایی با نهاد‌های مسئول امضاء شده است.

مولاوردی در ادامه به برنامه‌های توسعه زمان بندی شده کشور بر لزوم زمان بندی واقع بینانه برای اجرای برنامه‌ها و مصوبات در زمینه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: حل برخی از مشکلات و آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده نیازمند زمانی بیشتر از پنج سال است و ما رایزنی‌ها لازم را داشته‌ایم تا در برنامه ششم توسعه، مسائل مربوط با حوزه زنان و خانواده با در نظر گرفتن تعادل و توازن در مدت زمان اجرا و مشکلات پیش رو تعیین شود.

وی به قانون مدیرت خدمات کشوری اشاره و گفت: این قانون در حال حاضر در حال دائمی شدن است و در بررسی‌ها و بازنگری‌هایی که در حال انجام است سعی کرده‌ایم که حوزه زنان و خانواده و مسائل آن‌ها نیز در این قانون در نظر گرفته شود.

تصویب قرارگاه فوریت‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه به تصویب قرارگاه فوریت‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور اشاره و بیان کرد: در حال حاضر دبیرخانه این شورا در تهران است.

وی همچنین به بررسی برنامه‌هایی که تاکنون در حوزه زنان و خانواده اجرا شده است اشاره و بیان کرد: ‌ مجموع این طرح‌ها بررسی، آسیب‌شناسی و مورد نظرسنجی قرار گرفته است.

مولاوردی در ادامه به سفر خود به واتیکان اشاره و گفت: این سفر نشان داد مسائلی همچون مشکلاتی که در زمینه ازدواج، طلاق و موالید وجود دارد نیز از جمله مسائل مبتلابه در کشورهای دیگر نیز است.

وی در ادامه بیان کرد: در تابستان سال ۹۴ همایش بین المللی خانواده در ادیان ابراهیمی با همکاری واتیکان برکزار می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از اجرای برنامه‌ای برای ایجاد بازارچه‌هایی در استان‌ها برای فروش محصولات تولیدی بانوان اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون در ۱۰ استان اجرا شده و طی زمانبندی سه ساله در نظر گرفته شده پس از پایان سه سال ۳۱ استان کشور بازارچه فروش محصولات تولیدی بانوان را خواهند داشت.

وی به لایحه بودجه سال ۹۴ اشاره و گفت: در این لایحه اعتبارات مروبط به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان در ۳۱ استان کشور در نظر گرفته شده است.