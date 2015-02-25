بنیاد نخبگان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عماد شامگاه چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان خوزستان اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی برای علم، جایگاه و اهمیت خاصی قائل است و بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان در کشور تاسیس و مرجعی برای شناسایی، جذب و حمایت مادی و معنوی از نخبگان شد.

وی ادامه داد: در سال هایی که پس از تاسیس این نهاد سپری شد، بنیاد توانست با در راستای تولید علم وفناوری نقش خود را به خوبی ایفا کند و در مسیر درست پیشرفت قرار گیرد ولی به اعتقاد من هنوز به جایگاهی که شایسته آن است نرسیده و نیاز به تلاش و پشتکار بیشتردارد. البته در واقع ما نتوانستیم در سطح جامعه این جایگاه را برای نخبگان جامعه فراهم کنیم تا آنها با فراق بال به تولید علم بپردازند.

معاون توسعه و پشتیبانی استانداری خوزستان با اشاره به آمار و گزارشات موجود در ارتباط با تعداد نخبگان در جوامع گفت: طبق جدیدترین بررسی ها ۷۵ درصد افراد جامعه در بحث علم و موارد مرتبط فقط نظاره گر هستند. ، ۱۲ درصد عمگرا و بدون ایده و خلاقیت، ۱۲ درصد خلاق و مستعد ایده دهی ولی بدون عملگرایی و یک درصد آخر در این طبقه بندی افرادی هستند که هم خلاق هستند و هم عملگرا. دو گروه آخر که جمعا ۱۳ در صد جامعه را تشکیل می دهند همان افرادی هستند که باید زیر نظر بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.

عماد در ادامه در خصوص انتظارات مجموعه استانداری از بنیاد نخبگان خوزستان گفت: انتظارات بسیاری از بنیاد می رود که مهمترين آنها شناسایی، جذب و حمایت نخبگان و صاحبان استعداد، توانمندسازی نخبگان و مستعدان علمی شناسایی شده، زمینه سازی و اثربخشی افراد، ایجاد انگیزه میان این قشر از جامعه برای تولید علم و در آخر حمایت برای انجام فعالیت های تبلیغاتی برای ترویج فعالیت های علمی است.

وی در پایان بر لزوم استفاده مدیران از اندیشه و فکر نخبگان در مدیریت خود تاکید کرد و گفت: امروزه دستگاه های اجرایی به این نتیجه رسیده اند که می توانند در کنار کار خود از اندیشه و فکر نخبگان برای مدیریت بهتر کارها استفاده کنند و ما در استان خوزستان باید این دیدگاه را تقویت کنیم.