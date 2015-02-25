به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به منظور توسعه استان بوشهر یکی از مهمترین اقدامات و پیگیريهایی که داشتیم در زمینه بهبود وضعیت راههای مواصلاتی استان بود که در سفر رئیس جمهور نیز مطرح شد.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور نیز توجه ویژهای را به توسعه راههای استان بوشهر داشتند و بخش قابل توجهی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان به بخش راهها اختصاص یافت.
استاندار بوشهر اضافه کرد: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر برای توسعه راهها و اجرای توسعهای راه اختصاص یافت که طی سالهای ۹۴ و ۹۵ اجرایی میشوند و تحول عظیمی را در استان ایجاد خواهند کرد.
وی ادامه داد: طرحهای بزرگراهی استان بوشهر را به صورت جدی در دستور کار داریم داریم و طرحهای بزرگراهی در هشت محور استان بوشهر در حال اجرا است که طی دو سال آینده تکمیل خواهند شد.
سالاری افزود: از جمله طرحهای مهم راهسازی استان بوشهر میتوان به بزرگراه عسلویه - هرمزگان، دیر - بوشهر، دالکی - کنار تخته، اهرم - برازجان، برازجان به گناوه، گناوه - دیلم، گره – امام حسن(ع) و خروجی دوم بوشهر اشاره کرد.
وی در ارتباط با خروجی دوم شهر بوشهر نیز بیان داشت: خروجی دوم بوشهر، مرکز استان را به بندر آزاد تجاری متصل میکند و طرحهای مهم گردشگری و صنعتی و تجاری نیز در این محور اجرا میشود.
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