مردم لرستان ۱۰ میلیارد ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

اصغر حقی پور در سفر به پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازسازی عتبات عالیات نشانگر دوستی با خاندان پیامبر(ص) است گفت: ستاد باز سازی عتبات عالیات استان با توجه به نیات و میزان نذورات جمع آوری شده مردم لرستان در بازسازی تمام حرم های مطهر نقش و شرکت فعال داشته اند.

وی گفت: در پروژه های خاص مثل صحن حضرت زهرا(س) بیش از چهار هزار تن سیمان از محل نذورات مردم تهیه و ارسال شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان با بیان اینکه تاکنون تلاش های مستمر و باارزشی برای بازسازی ضریح و فضای اطراف عتبات عالیات در عراق انجام شده است افزود: استان لرستان در احداث مجمع خدماتی درمانی سید الشهدا نقش مهم و فعالی داشته به گونه ای که مورد تقدیر تولیت آستان مقدس کربلای معلی قرار گرفته است.

وی با بیان این که استان لرستان در احداث بیمارستان زین العابدین(ع) در کربلا نیز نقش فعالی داشته است گفت: تقدیر نامه ای از سوی تولیت آستان مقدس کربلای معلی در راستای تشکر از مردم به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اهدا شده است.

حقی پور کمک به بازسازی عتبات عالیات را حرکتی ارزشی و با اهمیت دانست و افزود: احداث زائرسرای حضرت فاطمه زهرا(س) در کربلا از طریق نذر یکی از خیران استان لرستان به طور کامل تامین اعتبار شده که در اختیار حرم های مطهر امام حسین(ع) و ابوالفضل العباس(ع) قرار گرفته است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان گفت: در سایر طرح ها و پروژه ها با توجه به نذوراتی که مردم اهدا کرده اند در بازسازی حرم مورد نظر نیز نقش فعال و خوبی داشته ایم.

وی افزود: تا کنون ۱۸ کاروان تخصصی از استان لرستان شامل تخصص های مختلف ساختمانی به عتبات عالیات اعزام شده و به استان بازگشته اند.

حقی پور یادآور شد: طی روزهای آینده نوزدهمین کاروان از این استان برای بازسازی حرم مطهر امامین عسگری عازم سامرا خواهند شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان افزود: ساخت درب حرم مطهر امام حسن عسکری(ع) و ورودی سرداب غیبت امام زمان(عج) در استان آغاز شده که طی سال آینده به پایان رسیده و با همراهی جمعی از مردم لرستان به سامرا حمل می شود.