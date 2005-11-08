هر ايراني در سال تنها 135 عدد تخم مرغ مصرف مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، ويليام كلهمر در مراسم روز جهاني تخم مرغ با اشاره به فعاليتهاي كميسيون بين المللي تخم مرغ افزود: اين مركز با ارائه اخرين اطلاعات در مورد سلامت و امنيت غذايي تخم مرغ سعي بر حذف فاصله ميان كشورهاي توليد كننده دارد .

وي مهمترين هدف كميسيون بين المللي تخم مرغ ( IEC) را ارائه اطلاعات در مورد توليد بهترين تخم مرغ به اعضاي خود كه نماينده بيش از 80 درصد توليد كنندگان تخم مرغ از دنيا هستند ، تاكيد كرد: حمايت از توليد كنندگان تخم مرغ به معني ارزانتر شدن اين محصول نيست بلكه توليد كنندگان بايد به يك سود مناسب براي ادامه كار دست يابند .

رييس كميسيون بين المللي تخم مرغ تصريح كرد: علي رغم افزايش قيمت دو برابري تخم مرغ در اروپا در مقايسه با ده سال گذشته اما مردم با توجه به مقوي بودن محصول پول مي دهند و اين محصول را خريداري مي كنند .

كلهمر با اشاره به اينكه 60 درصد تخم مرغ دنيا در آسيا توليد مي شود ، گفت: كشور چين با توليد حدود5/22 ميليون تن تخم مرغ 5/42 درصد از توليد اين محصول در دنيا را به خود اختصاص داده است .

به گفته وي در دنيا حدود 5/5 ميليارد مرغ تخم گذار وجود دارد كه سهم ايران از اين ميزان حدود 56 ميليون مرغ است .

رييس كميسيون بين المللي تخم مرغ در مورد مصرف سرانه تخم مرغ در دنيا اظهار داشت: كشورمكزيك با سرانه مصرف 340 تن تخم مرغ بالاترين و ژاپن 330 ، مجارستان 300، فرانسه 250 ، آمريكا 255 ، آلمان 220 در ره هاي بعدي قرار دارند و سهم ايران از مصرف سرانه اين محصول 135 عدد تخم مرغ در سال است كه اين رقم در مقايسه با ساير كشورهاي در سطح پاييني قرار دارد .

كلهمر با اشاره به شرايط نگهداري تخم مرغ در ايران افزود: متاسفانه شرايط نگهداري تخم مرغ در ايران در سالهاي گذشته بهداشتي نبود بطوريكه عمده تخم مرغ موجود در مغازه ها بدون تاريخ مصرف ودر شرايط آزاد مانند آفتاب نگهداري مي شد اما در حال حاضر شرايط بسيار بهتر شده و مي توان درسوپر ماركتها تخم مرغ هاي بسياري را با تاريخ مصرف و درشرايط مناسبتري مشاهده كرد .

وي در مورد صادرات تخم مرغ از ايران به اروپا گفت: در صورتي كه ايران استاداردهاي موجود در زمينه توليد تخم رمغ را رعايت كند و در صورت توليد تخم مرغ هاي يخ زده ، پودرو مايع پاستوريزه شده تخم مرغ مي تواند درآينده يكي از صادركنندگان تخم مرغ باشد .