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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۳۷

جان کری:

ایران در گام اول به تعهدات خود عمل کرده است

ایران در گام اول به تعهدات خود عمل کرده است

وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا با تاکید بر عمل کردن ایران به تمامی تعهداتش در مرحله اول توافق هسته ای این مسئله را مایه امیدواری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «جان کری » وزیر خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی سنا به سوالات سناتورهای آمریکایی درباره مذاکرات هسته ای با ایران پاسخ داد.

سناتور اد رویس رئیس این کمیته در آغاز نشست خطاب به کری گفت که نمایندگان درباره مذاکرات هسته ای با ایران نگرانی های جدی دارند و در ادامه گفت: این روزها ما کمتر از توقف برنامه هسته ای ایران می شنویم و بیشتر درباره عملکرد ایران می شنویم که این مسئله نگران کننده است به ویژه وقتی که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش می دهند که ایران ماهیت فعالیت های سابقش برای دستیابی به بمب اتمی را آشکار نکرده است.

جان کری در پاسخ به این سوال گفت: اینها سوالات مشروعی است که باید پاسخ داده شوند و اگر قرار است توافقی صورت گیرد باید پاسخ داده شوند.

وی در عین حال گفت: ایران به تمامی تعهدات خود در گام اول توافقات عمل کرده است و موافقت کرده است تا برنامه هسته ای خود را به عقب برگرداند. من فکر می کنم این مسئله مایه امیدواری است

کد مطلب 2506940
پیمان یزدانی

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