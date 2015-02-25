دستیابی به اهداف نظام نیازمند تبعیت محض از ولی صالح الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر چهارشنبه در همایش بصیرت سیاسی در پرتو اصولگرایی در بوشهر اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم که با تمام وجود از اسلام دفاع کنیم و مقابل توطئهها یستادگی کنیم.
وی با بیان اینکه ولی صالح الهی و مردم مطیع به عنوان دو رکن اساسی نظام مقدس الهی هستند، تصریح کرد: قوام و دوام نظام الهی نیز وابسته به همین دو رکن است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاسی مستضعفان به این نظام از افتخارات و دلایل سربلندی انقلاب اسلامی است، افزود: مردم و رهبری به عنوان ارکان اساسی نظام هستند.
وی با بیان اینکه دشمنان توطئههای بسیار زیادی را بر علیه مردم و رهبری داشتهاند، تاکید کرد: این مردم در راه دفاع از اسلام و حفظ این دو رکن اساسی، ایستادگی بینظیر و وحدت کلمه خود را نشان دادهاند.
جمیری با بیان اینکه امروز نیاز است که همه در راه شهدا قدم برداریم و به عهد خود با شهدا وفادار باشیم، تصریح کرد: تبعیت محض از ولی صالح الهی تنها راه دستیابی نظام اسلامی به اهداف بلندش است که باید با تبعیت از مقام معظم رهبری در این سمیر حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه جز با اطاعت از رهبری نمیتوان این مسیر پر پیچ و خم را به مقصد رساند، خاطرنشان ساخت: این امر در گرو بصیرت و آشنایی ما به ترفندهای دشمن و هماهنگی دوستانی است که در این مسیر باید در کنار هم قرار گیرند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: با خدای خود عهد میبندیم که هیچگاه از دفاع اسلام کوتاه نخواهیم آمد و در مقابل توطئههای داخلی و خارجی با تمام قدرت ایستادگی میکنیم.
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