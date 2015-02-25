چشم انداز سرمایه گذاری و توسعه در دولت تدبیر و امید روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی عصر چهارشنبه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان با تاکید براینکه امنیت و انگیزه دو عامل مهم در سرمایه گذاری است از استان هرمزگان به عنوان استان فوق استراتژیک و دریچه تنفس اقتصاد بین الملل کشور یادکرد و افزود: ازآنجاییکه نقش سرمایه گذاری در سرنوشت توسعه بی بدیل است باید این مهم را مدنظر قرارداد که در مدل های اقتصادی جدید فاکتور اصلی سرمایه گذاری اصل سرمایه است که باید در جلب و جذب آن راهبرد پایدار داشت.

وی تصریح کرد: اگراین فاکتور ضعیف باشد هر چه فرصت طلایی هم فراهم باشد باز توسعه اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد .

رییس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی در ادامه گفت: در میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری اصطلاحی وجود دارد که از سرمایه به عنوان یک عامل ترسو یاد می کنند ،به این تعبیر که با کوچکترین احساس خطری متوقف و یا تغییر مکان می دهد.

شافعی عوامل فرار سرمایه را عدم امنیت و انگیزه و بازدهی عنوان کرد و گفت: موضوع امنیت فقط امنیت فیزیکی نیست چرا که این وجه در کشور ما از ثبات لازم برخوردار است و مالکیت خصوصی و قوانین مرتبط با آن از احترام لازم برخوردار است.

وی ادامه داد: لذا آنچه از آن به عنوان امنیت یاد می شود دارابودن چشم انداز روشن در برنامه ها و راهبردهای بلندمدت است.

وی در همین راستا تاکید کرد: سرمایه گذار باید بداند اگر در یک بخشی سرمایه گذاری می کند آینده تصمیمات دولت از چه چشم اندازی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت ها، مالیات ها، حقوق و مزایا، نرخ عوارضات و سایر موارد از چه رشد و نوسانی برخوردار است تا با تکیه براین مولفه ها با خیال آسوده برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

این مقام مسئول ثبات اقتصادی و آینده بلند مدت را پشتوانه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: اگر ابهامی در این مولفه ها باشد و سرمایه گذار فراز و نشیب مستمری را شاهد باشد قطعا عدم امنیت را برای سرمایه خود حس می کند و یا حاضر به انجام نخواهد بود و یا سرمایه خود را جمع می کند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی توجه به بازدهی رانیز به عنوان عامل انگیزشی مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر این مولفه هم در کنار امنیت قرار نگیرد قطعا یک پایه کار می لنگد و سرمایه گذاری و توسعه اتفاق نخواهد افتاد.

شافعی همچنین تعیین اولویت ها، مکان یابی صحیح و ظرفیت سنجی را از دیگر الزامات توسعه و سرمایه گذاری برشمرد و بیان داشت: این وجه نیز اگر بدرستی رعایت نشود موجب اتلاف منابع خواهد شد که نمونه های آن را فراوان در کشور سراغ داریم.

رییس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی در پایان چشم انداز سرمایه گذاری و نگاه تخصصی به اقتصاد و شاخص های توسعه در دولت تدبیر و امید را روشن ارزیابی کرد و اظهارداشت: این مهم نقطه امید و اتکا برای سرمایه گذاری است که نمود آن در برنامه های استاندار هرمزگان در برگزاری این همایش و بستر سازی برای جلب و جذب سرمایه گذار مشهود است.