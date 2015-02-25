افزایش ده درصدی موالید طی ۱۱ ماه گذشته در قم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاجی مظفری شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان قم که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه طی ۱۱ ماه گذشته تولد نوزادان در قم نسبت به مشابه سال گذشته ده درصد رشد داشته است، عنوان کرد: طی ۱۱ ماه سال ۹۲ تعداد ۲۲ هزار و ۱۰۱ کودک متولد شد و این در حالی است این رقم طی ۱۱ ماهه سال جاری به ۲۳ هزار و ۳۴۰ تولد افزایش یافت.
وی در ادامه با اشاره به مهاجرت پذیری بودن قم گفت: مهاجرت از تمامی کشور و بخصوص از برخی استانها به قم زیاد است و همین امر باعث میشود که برخی از آسیبها اجتماعی که در قم وجود دارد مربوط به مهاجرپذیری این استان باشد.
مدیرکل اجتماعی استانداری قم به حضور سالیانه ۲۰ میلیون زائر در قم اشاره و بیان کرد: بافت جمعیتی، وجود قومیتهای مختلف و شرایط زائرپذیری مشکلاتی را برای این استان ایجاد کرده که باید در برنامه ریزیها بدان توجه شود.
وی بر لزوم توجه هر چه بیشتر نهادهای مربوطه در زمینه آموزش زوجهای جوان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۹۸ درصد از فرزندان ما دوره آموزش و پرورش را طی میکنند متاسفانه آموزشهای لازم در زمینه مهارتهای زندگی در این دوران نادیده گرفته شده است.
حاجی مظفری بر لزوم توسعه جغرافیایی استان قم تأکید و بیان کرد: استان قم بار مشکلات شهرهای اطراف را بر دوش داشته و حل میکند اما در هنگام تقسیم بودجه به عنوان یک استان تک شهرستانی در نظر گرفته شده و در پائینترین ردههای بودجه بندی قرار میگیرد.
وی در ادامه بر ضروت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشاره و ابراز داشت: هر چند در زمینه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تلاشهایی صورت گرفته اما در واقع در زمینه توانمند سازی این خانوادهها ناتوان بودهایم.
حاجی مظفری در ادامه به آزمایش پیش از ازدواج اشاره و گفت: با توجه به شرایط به نظر میرسد که گنجاندن آزمایش اچ آی وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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