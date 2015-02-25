به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترقی چهارشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان جنوبی با بیان اینکه شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است مهمترین راهکار برای مقابله با تحریمهای اقتصادی و معضلات فرهنگی است، اظهارکرد: انتظار است دستگاه های اجرایی و مسئولان در رابطه با تحقق شعار سال عملکرد خود را به جامعه و مردم گزارش دهند.
وی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی علیرغم اینکه سیاستهای آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما در موضع عمل جز چند همایش و سمینار کار عملی دیگری در این حوزه انجام نشده است.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه حتی فکر میکردیم در بودجه سال ۹۴ این موضوع مورد دقت بیشتری قرار گیرد و در عملیاتی کردن آن شاهد گامهای جدی باشیم، اضافه کرد: تنها در حوزه کاهش وابستگی به بودجه نفت آن هم به دلیل کاهش قیمت نفت فرصتی پیدا شد که مجلس بتواند تکیه بر نفت را کاهش داده و چند گام در این راستا به جلو برویم.
ترقی یادآور شد: همچنین در زمینه تکیه بر مالیات گام دیگری برداشته شد اما منابع جدید مالیاتی باید در کشور دیده میشد به خصوص از افراد متمکن و کسانی که از مالیات فرار میکنند، اما هنوز در این زمینه راهکار مشخصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی نیز دغدغههای علما همچنان به حالت خود باقی است، بیان کرد: حتی در بودجه فرهنگی باز بخش دینی و مذهبی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه از اعتبار کافی و لازم برخوردار نشده و همچنان در بودجه مظلوم واقع شده است.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی اظهار امیدواری کرد: دولت در چند روز باقی مانده سال بتواند اقدامات و تمهیدات جدی در زمینه تحقق شعار سال انجام و گزارش عمکرد خود را ارائه کند.
ترقی اضافه کرد: با وجود اینکه دغدغههای فرهنگی و اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما معتقدیم که دولت با چالشها و مشکلات متعددی در مسیر راه خود روبه رو بوده که بخشی از آن مربوط به فشارهای خارجی و بخشی نیز مربوط به مدیریت کشور است.
وی با تأکید به اینکه دولت باید بر تکیه به ظرفیتهای داخلی به باور برسد، تصریح کرد: آمارهای ارائه شده از سوی رئیس جمهور در روز گذشته از کاهش تورم و رشد اقتصادی نشان میدهد که دولت میتواند با تکیه بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی مشکلات را حل کند.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: اگر این آمارها واقعیت داشته باشد پس میتوانیم بدون نگرانی و دغدغه از تحریمهای خارجی مشکلات اقتصادی مردم را حل کرده و این واقعیت اگر تحقق یابد به نظر میرسد در سال آینده باید شاهد رونق کسب و کار و خروج از رکود در کسب و کار باشیم.
سخنان مقام معظم رهبری در آذربایجان حربه تحریم را از دشمن گرفت
ترقی به سخنان مقام معظم رهبری در آذربایجان اشاره کرد و افزود: ایشان با طرح موضوعاتی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و استفاده از کالای داخلی حربه تحریم را از دشمن گرفتند و به تیم مذاکره کننده فهماند که به خاطر تحریم از حقوق ایران پایین نیایند.
وی، دولتی بودن اقتصاد و تکیه بر نفت را دو بیماری مزمن اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این دو مرض سابقه دار تنها مربوط به این مقطع زمانی نیست و تکیه بر نفت مربوط به قبل از انقلاب و دولتی بودن آن نیز مربوط به دوران جنگ است.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در دوران جنگ کسانی اقتصاد کشور را به دست گرفتند که به دولتی بودن اقتصاد معتقد بودند، هرچند در آن زمان قابل توجیح بود اما بعد از جنگ امام خمینی (ره) به طور مکرر بر خروج دولت از اقتصاد تاکید داشتند.
ترقی تأکید کرد: هنگامی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و بخش خصوصی نقش بسیار اندکی در اقتصاد دارد این معضلات به طور طبیعی در کشور به وجود میآید.
بعد از جنگ، اختصاصیسازی جای خصوصیسازی را گرفت
وی با اشاره به اینکه دولتها در دوران بعد از جنگ موظف به کاهش نقش خود در اقتصاد بودند، بیان کرد: اما در مقطع بعد از جنگ، اختصاصیسازی جای خصوصیسازی را گرفته و بسیاری از بخشها در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: این موضوع سبب طبقاتی شدن جامعه و وارد آمدن فشار بر مردم شد و از آن مقطع تاکنون مقام معظم رهبری به طور مکرر تأکید بر خصوصیسازی اقتصاد و بردن نقش دولت به مدیریتی و نظارتی داشتند اما دولتها به علت راحت بودن استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مشکلات اقتصادی به سراغ راهکارهای دیگر نرفتند.
ترقی با بیان اینکه همه دولتها در عدم توجه به دستورات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) مقصر هستند، عنوان داشت: اگر امروز فشارهای دشمنان به عنوان تحریمها بر کشور اثر گذاشته، دلیل عمده آن بیتوجهی به این رهنمودها بوده است.
وی به برنامههای حزب موتلفه در انتخابات آینده اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای احزاب شرکت در انتخابات بوده و حزب موتلفه نیز این کار را انجام خواهد داد و استراتژی آن نیز مثل همیشه این است که در ائتلاف اصوالگرایان با محوریت جامعتین حضور یابد.
انتخابات آینده به طور حتم چندقطبی خواهد شد
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: ما معتقد هستیم که اگر ظرفیت اصوالگرایان در یک حزب بزرگ متمرکز شود خواهیم توانست به موفقیت برسیم.
ترقی یادآور شد: انتخابات آینده به طور حتم چندقطبی خواهد شد چرا که نه مستقلین خواهان پیوستن به یکی از احزاب هستند و نه اینکه بین اصوالگرایان و اصلاح طلبان تفاهمی وجود دارد.
وی اضافه کرد: اما احتمال اینکه اصولگرایان روی یک لیست واحد تفاهم کنند زیاد است اما این مهم در اصلاحطلبان بعید به نظر می رسد چرا که نخستین اختلاف آنها بین محوریت است و دیگر اختلاف بین دولتیها و اصلاح طلبان است که مانع از انجام این کار خواهد شد.
معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی در هیچ دولتی درست و بینقص انجام نشده است، بیان کرد: همه دولتها به دلایلی از مبارزه با فساد به حاشیه رفته و کمکی به آن و توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری نکردهاند.
ترقی تاکید کرد: اگر قرار است با مفاسد برخورد شود راهش این نیست، باید تبعیض در برخورد وجود نداشته و عدالت در این زمینه باشد و تا زمانی که در مبارزه با فساد سیاسی و تبعیض عملی شده و راه فساد را نبندیم این مسله همچنان وجود خواهد داشت.
وی اظهارکرد: تخریب کردن دولت را هیچ کس نمیخواهد و همه دولتها به سهم خود گامهایی در راستای رشد کشور برداشته و در این مسیر نقاط ضعفی نیز داشته و ما باید این موفقیتها را منصفانه نگاه کنیم.
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