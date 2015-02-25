امیدوار به تجدیدنظر وزارت علوم برای چاپ نشریات دانشجویی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی المدرسی، عصر امروز در نشست پژوهشگران حوزه‌ های مختلف دانشگاه یزد با معاون پژوهشی وزیر علوم اظهار داشت: معاونت پژوهشی دانشگاه یزد امسال ۲۸ جلد کتاب و هشت جلد نشریه منتشر کرد که همه این نشریات به روز هستند.

وی در مورد فعالیت پژوهشکده های دانشگاه یزد نیز بیان کرد: هم اکنون هفت پژوهشکده از جمله پژوهشکده معدن، علوم انسانی و ... در این دانشگاه فعال هستند.

المدرسی همچنین از ایجاد پژوهشگاه انرژی در سال آینده خبر داد و یادآور شد: استان یزد گرچه در زمینه آب محروم است اما در زمینه نور خورشید ظرفیت بسیار بالایی دارد که باید در این زمینه کارهای پژوهشی برای استفاده از انرژی ‌های نو انجام شود.

وی تصریح کرد: بخشی از کار در این حوزه آغاز شده و به دنبال انجام پژوهش بر روی سایر انرژی‌ ها هستیم و امیدواریم وزارت علوم حمایت ‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

المدرسی در مورد پایان ‌نامه‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه یزد نیز اظهار داشت: از سال ۸۴ پایان ‌نامه ‌ها الکترونیکی شده و اکنون با یک نرم‌ افزار جدید، دسترسی به این پایان ‌نامه‌ ها امکان‌ پذیر است.

معاون پژوهشی دانشگاه یزد در مورد تجهیز منابع کتابخانه‌ دانشگاه نیز بیان کرد: از چند سال پیش حتی یک جلد کتاب برای کتابخانه خریداری نشده اما اکنون ۲۸ هزار جلد کتاب سفارش داده شده و خرید از نمایشگاه‌ های کتاب صورت گرفته است ضمن اینکه بخش نابینایان نیز در کتابخانه دانشگاه یزد تاسیس شده و کتاب گویا در دسترس دانشجویان نابینا قرار گرفته است.

المدرسی همچنین با اشاره به ارتباط صنعت و دانشگاه نیز عنوان کرد: فرصت مطالعاتی ایجاد شده و دانشگاه و صنعت برای استفاده از اساتید با یکدیگر توافق کرده‌ اند و مرکز علم و کار نیز راه‌اندازی شده که ایده‌های بسیار خوبی برای ارتباط موثر و بیشتر صنعت و دانشگاه ارائه داده است.

وی همچنین از راه ‌اندازی مرکز شرکت ‌های دانش‌ بنیان و نوآور در دانشگاه یزد خبر داد و اظهار داشت: ساختمان این مرکز آماده شده و تا قبل از آغاز سال جدید به بهره ‌برداری خواهد رسید.