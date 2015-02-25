عده ای قانون را سر نیزه کرده اند/ سال ۹۴ سکوت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی در مراسم تجلیل از هیات انتخاب و داوران بخش های مختلف سی و سومین جشنواره فیلم فجر که شامگاه امشب ۶ اسفندماه در هتل انقلاب برگزار شد در سخنانی گفت: به زودی انتخابات صنوف خانه سینما را خواهیم داشت و قبل از برگزار شدن این انتخابات باید نکاتی را متذکر شوم. اول اینکه به کسانی که نگران بی قانونی هستند این اطمینان را می دهم که امکان ندارد انتخاباتی خارج از شرایط و مقررات برگزار شود. من این قول را می دهم که این انتخابات بدون تخطی از قانون برگزار خواهد شد اما از سوی دیگر به همه کسانی که قانون را بر سر نیزه گذاشته و بی قانونی را سرمشق خود قرار داده اند می گویم که دیگر خبری از بی قانونی نیست پس بهتر است بی جهت استرس ایجاد نکنند.

رییس سازمان سینمایی درباره جشنواره فیلم فجر امسال نیز توضیح داد: سی و سومین جشنواره فیلم فجر جشنواره خوبی بود که بسیار باشکوه برگزار شد ولی متاسفانه طبق روال هر سال عده ای هستند که همیشه نگرانی تزریق می کنند و لحظه به لحظه روند برگزاری جشنواره فیلم فجر را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و با سوال های بی ربط در جهت ایجاد ناامنی گام برمی دارند اما اینجا می گویم که این افراد دیگر جایی برای سوال کردن ندارند و اتفاقا باید در این شرایط جواب دهند.

وی اضافه کرد: امسال در جشنواره فجر قدم های بلندی در مسیر وحدت برداشتیم. در جشنواره امسال شاهد دینی ترین فیلم ها بودیم چراکه متناسب با قرائت مقام معظم رهبری فیلم دینی ساختیم. به تعبیر ایشان فیلم دینی فیلمی است که استحکام پایه های خانه و خانواده، سبک زندگی و نشان دادن مسایل دینی بینجامد و امسال سالی بود که اغلب فیلم ها بر این پایه ساخته شده بنابراین دینی ترین فیلم ها را در اکران سال آینده شاهد خواهیم بود.

ایوبی تاکید کرد: به همه آقایانی که قبلا پول های گزاف برای سر و سامان دادن صنوف گرفته اند ولی حاصل آن تشکیل بی سر و سامان ترین صنوف شد می گویم که دیگر خبری از این پول ها نیست. سینمای ایران و سینماگران ایرانی با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند که حاصل آن ساخت فیلم در چهارچوب قانون است ولی عده ای نشسته اند ذره بین به دست دنبال مسایل ایدئولوژیک می گردند.

این مدیر سینمایی درباره واژه هایی که برخی منتقدان به کار می برند عنوان کرد: چرا مدام حرف از ساخت فیلم فاخر و یا استراتژیک می زنیم، چرا این دو کلمه را بی معنی کرده ایم که دیگر نمی توانیم از کلمه خوب و شیرین فاخر استفاده درست بکنیم و حالا کلمه استراتژیک باب شده است. من اجازه نمی دهم واژه استراتژیک و فاخر مغازه هایی برای این دوره از مدیریت سازمان سینمایی شود.

وی در بخش دیگر صحبت هایش اشاره کرد: از دوستان تلویزیون انتظار دارم به پخش تیزر فیلم ها بیشتر اهتمام ورزند.

ایوبی در پایان گفت: سال ۹۳ سال صبر و سکوت بود. سال ۹۴ سال صبر است ولی سکوت نخواهیم کرد؛ مطمئن باشید.