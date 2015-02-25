به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با علما، فضلا و طلاب حوزههای علمیه که در فیضیه برگزار شد با یادآوری مبارزات دوران قبل از انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم قم از روحانیت در آن دوران حمایت کردند و ما حمایت مردم قم را یادمان نمیرود.
وی تاکید کرد: وقتی حضرت امام ۱۵ خرداد دستگیر شدند مردم قم خیلی حمایت کردند و در زمانی که بنیانگذار انقلاب اسلامی آزاد شدند هم استقبال خوبی از ایشان داشتند و من همیشه میگویم که پیوند حوزه و دانشگاه از همان شب در مدرسه فیضیه آغاز شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه فیضیه تاریخ انقلاب است، گفت: وقتی مرحوم حائری حوزه قم را توسعه دادند مدرسه فیضیه باز هم مرکزیت حوزه بود.
وی تصریح کرد: ارتباط نزدیکتری باید بین دولت و حوزه به صورت سیستماتیک وجود داشته باشد.
دو تقاضا از حوزه
وی با تاکید بر اینکه دولت دو تقاضا از علما و حوزه دارد اظهار کرد: اولین مسئله نظریه پردازی در مسائل مهم دینی – اجتماعی، دینی – سیاسی، دینی - اقتصادی و... در حوزه قم است. دولت نه به دنبال نظریه پردازی دینی است و نه کارش این است. کار دولت حمایت از حوزههای علمیه با حفظ استقلال کامل حوزهها است.
به گفته حجتالاسلام روحانی اگر حوزههای علمیه استقلال خودشان را از دست بدهند دیگر آن حوزه علمیه مورد انتظار تاریخ و مردم نیست.
وی ادامه داد: ما اصلا نمیخواهیم حوزه علمیه دولتی شود یا در هر مسئلهای فکر کنند که باید از دولت حمایت کنند بلکه همان گونه که حمایت از دولت برای ما مهم است نقد و تذکر حوزه به دولت هم برای ما مهم است.
وی تاکید کرد: بزرگترین افتخارم در زندگی این است که دورانی توفیق داشتم، طلبه این حوزه باشم و اگر روزی فرصت داشته باشم بهترین کاری که بخواهم انتخاب کنم این است که به فضای طلبگی و مباحثه برگردم.
رئیس جمهور اظهار کرد: قم ویژگی خاصی دارد و هیچ مکانی دلنشینتر از حجره کوچک طلبگی نیست.
وی معتقد است که در دوران مشروطه نظریه دینی و علمی بود که انقلاب مشروطه را هدایت کرد.
وی افزود: هنوز هم بعد از گذشت ۱۰۰ سال از دوران مشروطه وقتی انسان به افکار و نظرات و پیام های علما نگاه میکند درس آموز است. شخصیتی مثل مدرس دارای نظریه باارزشی بود و به نظر من بعد از انقلاب نتوانستیم از نظریه مدرس در مورد قضاوت حمایت کنیم. با نظریه امر به معروف و نهی از منکر می توان مسئله دادگاهها را حل کرد.
حجتالاسلام روحانی ادامه داد: مرحوم مدرس گفت کتابهای علمی خارجی باید ترجمه شود و یک دارلترجمه باید ایجاد شود که این حرف خیلی مهم بود.
علما پاسخگوی مسائل روز باشند
وی با بیان اینکه اساس نهضت اسلامی با نظریه حضرت امام (ره) شکل گرفت، افزود: عدم جدایی دین از سیاست اساس نظریه ایشان بود. ایشان بعد نظریه تشکیل حکومت اسلامی را ارائه فرمودند و برای اداره حکومت نظریات بسیار مهمی مطرح کردند.
رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه اسلام به عنوان یک دین قادر است جامعه امروز را مدیریت کند، مورد توجه حضرت امام راحل بود. ای اندیشه مسیر جدید را به ما نشان داد.
وی حد و مرز مالکیت، چیستی اقتصاد اسلامی و... را از مسائلی ذکر کرد که باید با ورود اندیشمندان حوزوی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه اظهار کرد: امروز صدها مسئله مهم برای اداره کشور داریم که شما باید اینها را حل کنید.
حجتالاسلام روحانی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون سیستم بانکی بین المللی نمیتوانیم تجارت و واردات داشته باشیم. یا در سیاست خارجی پیچیدگیهای زیادی وجود دارد و این نظریات شماست که باید این مسائل را حل و فصل کند.
دولت نیاز به حوزه دارد
وی با تشریح تقاضای دوم دولت از حوزه اظهار کرد: اتصال دولت با مردم از طریق مختلف ممکن است اما هیچ چیزی جای مباحث رو در رو و چهره به چهره را نمیگیرد.
رئیس جمهور اضافه کرد: مسئله اعتماد مردم و دولت مسئله مهمی است و دولت باید به مردم و مردم باید به دولت اعتماد داشته باشند. امروز دولت اگر می خواهد به عنوان یک سرمایه بزرگ اعتماد مردم مطرح باشد نیاز به حوزه علمیه و فضلا و علمای حوزه دارد.
وی با بیان این سئوال که چگونه این مسئله باید انجام بگیرد و حوزه چه گونه باید وارد عمل شود؟ گفت: امروز به نام اسلام، اسلام را وارونه معرفی میکنند. خیلی مهم است که صدای اعتدال از ایران به ویژه زمانی که مقام معظم رهبری اعتدال را تائید کردند، شنیده شود.
حجتالاسلام روحانی تصریح کرد: در ملاقاتی که با علمای شیعه و سنی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داشتم دو نفر از آنها گفتند « بعد از اینکه صدای اعتدال از ایران بلند شد ما سرمان را در آمریکا بالا گرفتیم و گفتیم اسلام دین اعتدال است».
رئیس جمهور با اشاره به اتهاماتی که دشمنان علیه ایران مطرح میکردند تا جمهوری اسلامی را طرفدار خشونت بدانند تصریح کرد: این اتهام، واهی بود ولی آنها جو کاذبی ایجاد کرده بودند.
وی به طرح مسئله جهان عاری از خشونت در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: اینکه به نام جمهوری اسلامی ایران و طلبهای که در حوزه علمیه قم تربیت شده به عنوان رئیس دستگاه اجرایی ایران، این پرچم را نظام جمهوری اسلامی در دست بگیرد شکست مفتضحانهای برای آنهایی بود که به ناروا به نظام جمهوری اسلامی تهمت میزدند.
عملی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است
وی نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا را خیلی تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: دنیای امروز دنیایی است که باید افکار عمومی را جذب کنیم.
رئیس جمهور بر لزوم تبیین و تشریح مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برای مردم تاکید کرد و گفت: محبت و برادری، اشتغال جوانان در کشور، مالیات دادن، محیط زیست و نجات کشور در این آب و هوا معروف است یا نیست؟ ما باید آمر به معروف و ناهی از منکرات به معنای وسیع کلمه باشیم.
وی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول قانون اساسی است و رئیس جمهور شرعا و قانونا وظیفه دارد این قانون را عملی کند. اما الان تا اسم امر به معروف و نهی از منکر برده میشود ذهن مردم به سمت دو سه مورد از مسائل شرعی میرود. چرا از هزار مصداق فقط به دو سه مورد تاکید داریم؟ اندیشمندان دینی که در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و... سالها کار کردهاند و محقق هستند باید این مسائل را بررسی کنند.
احترام به حوزههای علمیه وظیفه دولت است
رئیس جمهور با بیان اینکه احترام به حوزههای علمیه وظیفه ماست، تاکید کرد: دولت وظیفه خودش میداند که از حوزه حمایت کند.
حجتالاسلام روحانی اضافه کرد: تردیدی نداریم که مراجع اگر چیزی میگویند از روی دلسوزی است. دولت باید به مراجع تقلید احترام بگذارد. مراجع تقلید میخواهند دین و معروف ترویج شود و یکی از وظایف رئیس جمهور ترویج مذهب حقه است.
وی گفت: اگر رئیس جمهور این کار را نکرد باید به او تذکر داد. چیزی که برای ما اصل است، رضای خداوند و اسلام است. البته رضای مردم هم برای ما مهم است. ما به خدمت به مراجع و علما و مردم افتخار میکنیم.
نظر شما