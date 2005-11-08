نخستين جشنواره استاني تئاتر ماه برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر" مهر" ، سيد ابوالقاسم قوامي - مسوول دفترهنرهاي نمايشي حوزه هنري استان قزوين - با اعلام اين مطلب به ستاد خبري حوزه هنري گفت: تا آخرين روز مهلت ارسال آثار، 28متن از سراسراستان به دبيرخانه جشنواره ماه ارسال شد وهيات بازخوان پس ازبازخواني متون رسيده اجازه ورود 20متن به مرحله بازبيني را صادر كردند كه بازبيني اين 20 گروه نيز در آذرماه انجام مي شود.

وي درادامه اظهارداشت: شعاراصلي ما در اين جشنواره ارتقا سطح كيفي جشنواره است و دريافت آثار خوبي از شهرهاي قزوين، تاكستان، آبيك، بويين زهرا و شال به دبيرخانه جشنواره، گوياي توفيق نسبي دراين امرمهم است. واحد پانتوميم دفترهنرهاي نمايشي، با پانتوميم " مانكن " به كارگرداني پيمان جمشيدي در سومين جشنواره بين المللي پانتوميم بوشهرشركت كرده است.

كارگاه نمايش حوزه هنري در روزهاي يكشنبه، سه شنبه و جمعه ( پانزدهم، هفدهم و بيستم ) آبان ماه جاري در سالن حوزه هنري اين استان برگزار مي شود.