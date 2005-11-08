آصفي : از حق‎ مشروع خود نمي گذريم‎

به گزارش خبرگزاري "مهر" حميدرضا آصفي صبح امروز (سه‎‎ شنبه) پس‎ از ديـدار سفراي‎‎ بيـش‎ از 36 كشور عضو شـوراي حكــام‎ آژانــس‎ بيــن‎ المـللـي‎‎ انـرژي‎ اتـمــي و اتحاديـه‎‎ اروپـا بـا وزيـر امـور خـارجـه جمهوري‎ اسلامي‎‎ ايران‎ گفت ‎: به‎ اروپايـي هـا توصيه‎ مي‎‎ كنيم‎ از رفتــار كنــونــي بــا جمهوري‎‎ اسلامي‎ ايران‎ درباره‎‎ مسائل‎ هسته اي دست‎ بردارند چون‎ بـه‎‎ هيچ‎ وجه از حق‎ مشروع خود در استفـاده‎‎ صلـح‎ آميز از انرژي‎ هسته اي‎ و چرخه‎ سوخت‎ چـشـم‎‎ پوشي‎ نخواهيم كرد.

گفتني است وزيران‎ امور خارجه‎ اتحاديه‎ اروپا در نشست‎ روز دوشنبه‎ خود در بروكسـل‎ با صدور بيانيه‎‎ اي‎ بار ديگر تعليـق‎ هـمـه فعاليت‎‎‎ هاي‎ چرخه‎ سوخت در ايران‎ و فعاليـت مركز يو سي‎ اف‎ اصفهان‎ را خواستار شدند.