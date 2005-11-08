آصفي : از حق‎ مشروع خود نمي گذريم‎

به گزارش خبرگزاري "مهر" حميدرضا آصفي صبح امروز (سه شنبه) پس از ديـدار سفراي بيـش از 36 كشور عضو شـوراي حكــام آژانــس بيــن المـللـي انـرژي اتـمــي و اتحاديـه اروپـا بـا وزيـر امـور خـارجـه جمهوري اسلامي ايران گفت : به اروپايـي هـا توصيه مي كنيم از رفتــار كنــونــي بــا جمهوري اسلامي ايران درباره مسائل هسته اي دست بردارند چون بـه هيچ وجه از حق مشروع خود در استفـاده صلـح آميز از انرژي هسته اي و چرخه سوخت چـشـم پوشي نخواهيم كرد.
گفتني است وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروكسـل با صدور بيانيه اي بار ديگر تعليـق هـمـه فعاليت هاي چرخه سوخت در ايران و فعاليـت مركز يو سي اف اصفهان را خواستار شدند.
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