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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

در واكنش به بيانيـه روز گذشته شــوراي‎ وزيران‎ امور خارجه‎‎‎ اتحاديـه اروپــا :

آصفي : از حق‎ مشروع خود نمي گذريم‎

آصفي : از حق‎ مشروع خود نمي گذريم‎

‎‎سخنگوي وزارت‎ امور خارجه‎ جمهـوري اسلامي‎ ايران‎ در واكنش‎ به‎‎ بيانيـه شــوراي‎ وزيران‎ امور خارجه‎‎‎ اتحاديـه اروپــا كــه روز دوشنبه‎ در بروكسل‎ منتشـر شـد, آن‎ را تـعجـب‎ برانگيز و غيرقابل‎‎ قبول اعلام‎ كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" حميدرضا آصفي  صبح امروز (سه‎‎ شنبه) پس‎ از ديـدار سفراي‎‎ بيـش‎ از 36 كشور عضو شـوراي حكــام‎ آژانــس‎ بيــن‎ المـللـي‎‎ انـرژي‎ اتـمــي و اتحاديـه‎‎ اروپـا بـا وزيـر امـور خـارجـه جمهوري‎ اسلامي‎‎ ايران‎ گفت ‎: به‎ اروپايـي هـا توصيه‎ مي‎‎ كنيم‎ از رفتــار كنــونــي بــا جمهوري‎‎ اسلامي‎ ايران‎ درباره‎‎ مسائل‎ هسته اي دست‎ بردارند چون‎ بـه‎‎ هيچ‎ وجه از حق‎ مشروع خود در استفـاده‎‎ صلـح‎ آميز از انرژي‎ هسته اي‎ و چرخه‎ سوخت‎ چـشـم‎‎ پوشي‎ نخواهيم كرد.

گفتني است وزيران‎ امور خارجه‎  اتحاديه‎ اروپا در نشست‎ روز دوشنبه‎ خود در بروكسـل‎ با صدور بيانيه‎‎ اي‎ بار ديگر تعليـق‎ هـمـه فعاليت‎‎‎ هاي‎ چرخه‎ سوخت در ايران‎ و فعاليـت مركز يو سي‎ اف‎ اصفهان‎ را خواستار شدند.

کد مطلب 250697

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