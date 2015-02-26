چاپ آراء قضایی در کشور موجب افزایش دانش وکلا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیعا اسکینی شامگاه چهارشنبه در پنجمین همایش کانون وکلای استان همدان با بیان اینکه وکلای جوان برای رسیدن به موفقیت باید کارهای مختلفی را انجام دهند، اظهار داشت: وکالت شغلی تخصصی بوده و با دو ویژگی اساسی همراه است.

وی بااشاره به اینکه کار وکالت باید همراه با امانت داری و تخصص باشد، افزود: هر وکیلی همراه با تخصص باید به یک سری از نکات کلیدی نیز دقت داشته باشد و همواره آنها را سرلوحه کار خود قرار دهد.

پدر حقوق تجارت ایران در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه مهمترین نکته و شرط ضروری موفقیت هر وکیلی در کار مطالعه بسیار است، ابراز داشت: این مطالعه هم باید از طریق کتب اساتید حقوق و هم در مقالات و هم به ویژه در رویه قضایی انجام شود.

اسکینی ادامه داد: کتب اساتید کشور هایی چون فرانسه و دانشگاه های آنها مملو از آراء قضایی است اما در کشور ایران آراء قضایی فرصت چاپ شدن ندارند.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر مجلات حقوقی بسیاری در کشور چاپ شده است، عنوان کرد: مجله دادگستری قوه قضائیه یکی از بهترین مجلات خصوصی در کشور بوده که می تواند منبع مناسبی برای مطالعه وکلا باشد.

پدر حقوق تجارت ایران ادامه داد: وکالت وقت زیادی برای مطالعه دارند چرا که کمتر وکیلی است که پرونده های زیادی در دست داشته باشد اما قضات می توانند برای عدم مطالعه بهانه داشته باشند زیرا پرونده های زیر دست آنها بسیار است.

مطالعه شرط اساسی موفقیت برای وکلا به شمار می رود

اسکینی با تاکید بر اینکه مطالعه شرط اساسی موفقیت برای وکلا به شمار می رود، بیان داشت: نکته مهم دیگری که هر وکیلی موظف به رعایت آن بوده امانتداری است.

وی با بیان اینکه وکلا بیش از هرچیزی باید به دنبال حق و حقیقت باشند، افزود: وکلا باید به این نکته توجه کنند که هر پرونده ای را نپذیرند.

پدر حقوق تجارت ایران در این خصوص ادامه داد: وکیل نباید هر پرونده ای را قبول کند مگر اینکه در آن حوزه تخصص داشته و یا از موفقیت و پیروزی خود و یا به سرانجام رساندن پرونده مطمئن باشد.

اسکینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: وکیل باید تمام زوایای پرونده زیر دست خود را به طور کامل و دقیق مطالعه کند و قبل از هر چیزی پرونده ای را بپذیرد که از عهده آن بر می آید.

پدر حقوق تجارت ایران رعایت انصاف در کار را از خصایص وکلا عنوان کرد و بیان داشت: رعایت انصاف با موکل در واقع همان حفظ شان وکیل است.

اسکینی با تاکید بر اینکه حفظ شان وکیل امری ضرروری است، ابراز داشت: وکیل باید نه تنها شان خود بلکه شان موکل و موکل همکار را نیز حفظ کند.

وی حفظ اسرار موکل را از رموز موفقیت وکیل دانست و عنوان کرد: حفظ اسرار شخص موکل در پرنده های شخصی و اسرار موکل در پرونده های تجاری از ضرورت های امر وکالت است.

پدر حقوق تجارت ایران با بیان اینکه نقض قانون حفظ اسرار در وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای وکیل شده و مجازات در پی دارد، ابراز داشت: مطالع و صداقت در کار وکالت دو اصل اساسی ومهم به شمار می رود.