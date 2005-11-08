اصناف در سراسر كشور به صورت هماهنگ ماليات پرداخت مي كنند

علي فاضلي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: در جلسه امروز شوراي اصناف با عرب مازار رييس سازمان امورمالياتي كشور توافقات اوليه براي هماهنگي در اخذ ماليات در كشورحاصل شد.

وي افزود: در اين جلسه كه مديران سازمان امور مالياتي كشور و مسوولين شوراي اصناف حضور داشتند، چگونگي اخذ ماليات از موديان كشور بصورت هماهنگ در كشور مورد توافق نهايي قرارگرفت.

رييس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران تصريح كرد: بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد كه سازمان امورمالياتي كشورنمايندگان مربوطه را به شوراي اصناف معرفي نمايند.

به گفته وي، اين طرح موفق به تاييد مراحل اوليه خود شده و پيش بيني مي شود كه در سالجاري بصورت نهايي اجرا شود.