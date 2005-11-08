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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۹

توافق مهم اصناف و سازمان امور مالياتي كشور؛

اصناف در سراسر كشور به صورت هماهنگ ماليات پرداخت مي كنند

اصناف در سراسر كشور به صورت هماهنگ ماليات پرداخت مي كنند

رييس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران از اجرايي شدن اخذ ماليات از موديان بصورت هماهنگ در كشور در سالجاري خبر داد.

علي فاضلي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: در جلسه امروز شوراي اصناف با عرب مازار رييس سازمان امورمالياتي كشور توافقات اوليه براي هماهنگي در اخذ ماليات در كشورحاصل شد.

وي افزود: در اين جلسه كه مديران سازمان امور مالياتي كشور و مسوولين شوراي اصناف حضور داشتند، چگونگي اخذ ماليات از موديان كشور بصورت هماهنگ در كشور مورد توافق نهايي قرارگرفت.

رييس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران تصريح كرد: بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد كه سازمان امورمالياتي كشورنمايندگان مربوطه را به شوراي اصناف معرفي نمايند.

به گفته وي، اين طرح  موفق به تاييد مراحل اوليه خود شده و پيش بيني مي شود كه در سالجاري بصورت نهايي اجرا شود.

کد مطلب 250709

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