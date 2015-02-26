استفاده از ظرفیت مهندسان معدن در دستگاه های اجرایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی مقدم، صبح پنجشنبه، در آئین گرامی داشت روز مهندس که به همت بسیج مهندسی استان برگزار شد، در ابتدا به تعریف مهندسی پرداخت و با بیان این که علی رغم توسعه رشته های مهندسی همچنان واژه مهندس برگرفته از کلمه هندسه است، گفت: هدف نهایی همه مهندسان عملکرد صحیح سیستم است.

وی افزود: مهندسان هفت وظیفه دارند و شامل تحقیق، توسعه، طراحی، ساخت، تولید، به کار انداختن و مدیریت و سازماندهی می شود.

وی بیان کرد: احداث ساختمان نظام مهندسی معدن از سال جاری با کمک نظام مهندسی ساختمان آغاز شد و در حال حاضر مطالعات مختلفی را آغاز کرده ایم.

مقدم در توضیح کارشناسی های این بخش، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم استان رس بودن خاک است که هم تهدید و هم نوعی فرصت برای استان است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر استان مطالعه سکونت گاه های جدید و تثبیت سکونت گاه های فعلی است.

وی بیان کرد: یکی از موارد مهم نظام مهندسی معدن پیگیری برای استفاده از این نظام مهندسی در دستگاه های اجرایی است که آب منطقه ای نمونه ای از این پیگیری ها است.

عضو نظام مهندسی معدن استان، گفت: یکی از شاخص های استان تولید ید است و دومین کارخانه تولید ید استان را احداث کردیم تا ظرفیت ما به 220 تن برسد.

وی با بیان این که جایگاه استان از هشتم به هفتم کشور در بخش ید ارتقاء پیدا کرد، گفت: اکنون ما جزو صادر کننده های کشور هستیم.

مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های استان و طرح منطقه آزاد که با تکیه بر ظرفیت های معدنی کشورهای همسایه تدوین شده است، می توان اشتغال پایدار در گلستان ایجاد کرد.

وی در پایان اظهار کرد: در استان مشکلات مطالعه ای زیاد داشتیم که باعث بروز مشکل در مسکن مهر کلاله و شهر جدید فراغی شد و به همین دلیل نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر هستیم.